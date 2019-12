-Davutoğlu'nun BM'deki yoğun temasları sürüyor BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 25.09.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 66. Dönem BM Genel Kurulu üst düzey toplantıları kapsamında New York'taki yoğun temaslarını sürdürüyor. Davutoğlu, Türk İşbirliği Konseyi tarafından Türkevi'nde düzenlenen toplantıya katıldı. Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının da iştirak ettikleri toplantıda ''Asya Karşılıklı Tedbir ve Güvenlik Önlemleri Konferansı (CICA)'' dönem başkanlığının Kazakistan'a geçeceği Kasım ayından sonraki çalışmalar ele alındı, ayrıca dış politika alanında eşgüdüm sağlanmasının yararı vurgulandı. Davutoğlu, BM'de düzenlenen ''Afrika Boynuzunda yaşanan kuraklıkla ilgili Bakanlar Zirvesine'' de katıldı. Konuşmasında Türkiye'nin bölgeye yaptığı yardımlarla ilgi bilgi veren Davutoğlu, bölgenin bir an önce siyasi istikrar ve ekonomik refaha ulaşması için Türkiye'nin çabalarını sürdüreceğini açıkladı. Davutoğlu 11. ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği)-Ekonomik İşbirliği Teşkılatı (EİT) toplantısına da eşbaşkanlık yaptı. Konuşmasında Türkiye'nin EİT dönem başkanlığı boyunca ASEAN ile ortak çalışmaları geliştirme yönünde çalışacağını kaydeden Davutoğlu, küresel ekonomik gelişmelerin öne çıktığı bir dönemde, her iki kuruluşun, diğerinin küresel deneyimlerinden yararlanacağını, kurumlararası işbirliğinin önemli olduğunu ifade etti. Davutoğlu BM'de çevre konusunda düzenlenen ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile Ekvator Devlet Başkanı Rafael Correa'nın eşbaşkanlık yaptıkları bir toplantıya da katıldı. ''Dünya Biyosfer Rezervi'' olarak belirlenen, Amazon, Ant Dağları ve Ekvator'un kesiştiği noktada yeralan ''Yasuni Parkı''nın petrol rezervlerinin ekolojik dengenin bozulmamasını sağlama amacıyla Ekvator tarafından çıkarılmaması amacıyla geliştirilen ''Yasuni ITT'' projesine destek amaçlı toplantıda Davutoğlu'nun, Ekvator ile son dönemde hız kazanan ilişkiler çerçevesinde projeye 100 bin dolarlık katkı taahhüdünde bulunduğu bildirildi. Toplantıda Türkiye'nin yanısıra İtalya, Şili, Avustralya, İspanya, Kolombiya, Peru ve Meksika ile bazı sivil toplum kuruluşları da Yasuni Girişimine destek verdiler. -İkili görüşmeler- Davutoğlu ikili görüşmeleri kapsamında Kolombiya Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin ile görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kolombiyalı Bakan kısa süre önce Ankara'da Büyükelçilik açmaktan memnuniyet duyduklarını, ilk kez başlattıkları yeni bir uygulama çerçevesinde Kolombiya ve Şili'nin İstanbul'da ortak bir ticaret ofisi açacağını, Türkiye ile ekonomi, ticaret ve enerji alanlarında işbirliğini arttırmak istediklerini belirtti. İki ay önce siyasi danışma toplantısı için Kolombiya'ya giden Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Selim Yenel'in ziyaretinin çok başarılı geçtiğini ifade eden Kolombiyalı Bakan, Türk dış politikasını ilgiyle ve yakından izlediklerini belirtti. Davutoğlu da Ankara'da Kolombiya Büyükelçiliği açılmasından memnuniyet duyulduğunu, Kolombiya ile her alanda işbirliğinin artmasını arzuladıklarını kaydetti. Bakan Davutoğlu'nun Sudan Dışişleri Bakanı Ali Ahmed Kartı ile yaptığı görüşmede ise Türk tarafının, Sudan ve Güney Sudan, Aibiye'deki durum hakkında görüş sorduğu, ayrıca Güney Kordofan ve Darfur'daki durum hakkında görüş alışverişinin yapıldığı kaydedildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı bugün New York'tan Türkiye'ye uğurlayan Bakan Davutoğlu'nun BM'deki temasları yarın devam edecek.