Davutoğlu'nun bakanı da var; 115 bürokrat ‘havuza' atıldı

Kalkınma Bakanlığı’nın kapısına kilit vurulmasıyla birlikte eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kabinesinde bakan olan Cüneyd Düzyol ile birlikte 115 kişi ‘havuza’ atıldı.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte kapısına kilit vurulan eski Kalkınma Bakanlığı'nın 115 teknik personeli 'ortada' kaldı. Bakanlık lağvedilince Devlet Personel Başkanlığı'nın havuzuna atılan 115 kişi arasında, 2015 yılındaki Ahmet Davutoğlu teknotrat kabinesinde Kalkınma Bakanı olan Cüneyd Düzyol da bulunuyor.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, bu durumu “insan tasfiyesi” sözleriyle eleştirdi. Türkiye'nin kısa, orta ve uzun vadeli kalkınma plan ve programlarını yapmak amacıyla 1960 yılında kurulan Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), 2011 yılında AKP hükümeti tarafından kapatılmış, yerine Kalkınma Bakanlığı kurulmuştu. Ancak Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle birlikte “kalkınma” da tarih oldu, bakanlık tümden kapatıldı. DPT'nin Necatibey Caddesi'ndeki binasına yeni oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yerleşti.

Türkiye'nin yıllarca kalkınma plan ve programlarını yapan iyi yetişmiş personelin donanımlarıyla ilgisiz kurumlara gönderilmelerinden endişe edilirken, havuzda bekletilenler arasında bir zamanlar müsteşarlık ve bakanlık yapmış Cüneyd Düzyol'un da yer alması dikkat çekti. 1989 yılında DPT'de uzman olarak göreve başlayan Düzyol, İngiltere'de kalkınma ekonomisi ve ABD'de ekonomi yüksek lisansı yaptı.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta uygulamayı sert dille eleştirdi. Usta, yapılan işlemi, ‘İdeolojik saplantılar veya kişisel husumetlerle yapılan insan tasfiyesi' olarak nitelerken, yetişmiş personelin harcanması yerine iyi değerlendirilmesi halinde McKinsey gibi yabancı danışmanlık şirketlerine ihtiyaç kalmayacağını da söyledi.

Usta, “Ekonomik sorunları kendi yetişmiş insan gücümüzü kullanarak yapmak son derece önemlidir. Yasal dayanaktan yoksun şekilde havuza atılan arkadaşlar içerisinde çok iyi yetişmiş uzmanlar, görevlerini çok iyi bir şekilde yapan memurlar var. Kurumda bazı ideolojik saplantılarla veya kişisel husumetlerle yapılan bu insan tasfiyesi yanlıştır. Dünya çapında uzmanlar maalesef, Devlet Personel havuzuna atılmıştır. Türkiye'nin bu insanlara ihtiyacı var” dedi.