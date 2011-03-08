-DAVUTOĞLU'NUN ATİNA'DA TEMASLARI SÜRÜYOR ATİNA (A.A) - 08.03.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Yunanistan anamuhalefet partisi Yeni Demokrasi Partisi Başkan Yardımcısı Dimitris Avramapoulos'u Türkiye Büyükelçiliği ikametgahında kabul etti. Alınan bilgiye göre, Davutoğlu-Avramapoulos görüşmesinde Türkiye-Yunanistan ilişkileri ele alındı. Daha sonra soydaş milletvekilleriyle büyükelçilik ikametgahında görüşen Davutoğlu, "Hellenic Foundation for European and Foreign Policy" adlı düşünce kuruluşunda, Yunan aydınlara Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni bir paradigma konusunu ele alan bir konuşma yaptı.