'Davutoğlu'nun 12 kişilik ekibi seçim planları yapıyor, masada başkanlık da var'

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 12 kişilik beyin takımı stratejileri belirliyor. Hedef 7 Haziran'da %50'nin üzerine çıkmak, başkanlık sistemi ve yeni Anayasa.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, hafta sonları il kongrelerine katılan Başbakan Davutoğlu, bir yandan da 7 Haziran’daki genel seçimlere hazırlık çalışmalarını yakından takip ediyor. Davutoğlu dün Afyonkarahisar il kongresine katılmadan önce 12 kişilik beyin takımıyla biraraya geldi. Bu kentte 2 gün boyunca kamp yapan ekip, seçimden sonra yeni anayasa çalışmaları kapsamında ele alınacak ‘başkanlık sistemi’ konusunu da masaya yatırdı. ‘Seçim Beyannamesi’, ‘Seçim Stratejisi’ ve ‘Seçim Kampanyası’ başlıkları altında ‘7 Haziran’ planları yapan ekip, kampa kısa süreliğine katılan Davutoğlu’na da bilgi sundu.

Seçim Beyannamesi’nde ana unsurun, yeni anayasa olması bekleniyor. AK Parti’de hedef, 7 Haziran günü yüzde 50’nin üzerine çıkmak ve anayasayı değiştirecek çoğunluğa ulaşmak.

12 kişilik ekip

‘Yeni anayasa’ konusunun dışında partinin öncelikleri arasında ise ‘çözüm süreci’, ‘paralel yapıyla mücadele’, ‘yeni seçim sistemi’, ‘yeni Türkiye’ ve ‘ekonomi’ başlıkları bulunuyor.



Kamptaki 12 kişilik ekip şu isimlerden oluşuyor: Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Beşir Atalay ile Mustafa Şentop, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, MKYK Üyesi ve Beşir Atalay’ın yardımcısı Osman Can, Davutoğlu’nun Başdanışmanlarından Ertan Aydın ile Hatem Ete, AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu ile AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Mustafa Ataş ve AK Parti’nin seçim kampanyalarını yürüten ARTER Reklam Ajansı’nın sahibi Erol Olçak. Toplantılarda ayrıca kamuoyu araştırma şirketi ANAR’ın sahibi İbrahim Uslu’nun da yer aldığı öğrenildi.