T24 LogoT24 Logo
Gündem

Davutoğlu’nu kadın koruma polisleri korudu

Başbakan Davutoğlu’nun konuşması sırasında etrafında yalnızca kadın koruma polisleri görev yaptı

15 Şubat 2015 16:04

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu Antalya’da katıldığı İl Kadın Kolları 4. Olağan Kongresi’nde kadınlar korudu. Başbakan Davutoğlu’nun kongrede konuşmada etrafında yalnızca kadın koruma polisleri görev yaptı.

Davutoğlu ‘Özgecan Aslan'a yapılanlar en sert şekilde cezalandırılacaktır' dedi. Kongrede ise bugün sadece kadın korumalar görev yaptı. İşte Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Özgecan kızımızın katledilmesi hepimizi derinden yaraladı. Özgecan’a bunu yapanlar en sert şekilde cezalandırılacaktır. Adaletin onlara en sert şekilde mukabelede bulanacağına inanıyorum. Ailesine taziyelerde bulundum. Bu tür şiddetin tekrar olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Özgecan evladımızın adının yaşaması için Antalya’dan bir haberimizi ailesine iletiyorum. Bugün Antalya’da bir gençlik merkezi açıyoruz. Bu gençlik merkezinin adını Özgecan Aslan koyacağız. Ta ki bu genç kızımızın acısı unutulmasın.

 

3 kez tekrarladı: Kadına uzanan eller kırılsın

 

Özgecan için şiddet gören tüm kadınlar için kadınlarımız seslerini yükseltmeli ayağa kalkmalı. Bütün kardeşlerimiz bacılarımız için beraber söyleyelim: Kadına uzanan eller kırılsın, kadına uzanan eller kırılsın, kadına uzanan eller kırılsın… Kadına uzanan eller kırılacak inşallah…

 

‘Seferberlik ilan ediyoruz’

 

Kadına yönelik şiddeti tümüyle ortadan kaldırmak için seferberlik ilan ediyoruz. Ak Parti kadroları şu andan itibaren kadına yönelik şiddet için seferberlik halindedir. (Tribünlerden Özgecan burada sloganlar yükseldi) Özgecan nerede… Artık Özgecan’ın adı Antalya’daki gençlik merkezinde yaşayacak.

ETİKETLER

başbakandavutoğlukadın korumaözgecan aslanakpantalyail kadın kolları

İlgili Haberler

Başbakan Davutoğlu: Kadına uzanan eller kırılacak

Davutoğlu: Kadına şiddete yönelik seferberlik başlatıyoruz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24