Davutoğlu’nu kadın koruma polisleri korudu

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu Antalya’da katıldığı İl Kadın Kolları 4. Olağan Kongresi’nde kadınlar korudu. Başbakan Davutoğlu’nun kongrede konuşmada etrafında yalnızca kadın koruma polisleri görev yaptı.

Davutoğlu ‘Özgecan Aslan'a yapılanlar en sert şekilde cezalandırılacaktır' dedi. Kongrede ise bugün sadece kadın korumalar görev yaptı. İşte Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Özgecan kızımızın katledilmesi hepimizi derinden yaraladı. Özgecan’a bunu yapanlar en sert şekilde cezalandırılacaktır. Adaletin onlara en sert şekilde mukabelede bulanacağına inanıyorum. Ailesine taziyelerde bulundum. Bu tür şiddetin tekrar olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Özgecan evladımızın adının yaşaması için Antalya’dan bir haberimizi ailesine iletiyorum. Bugün Antalya’da bir gençlik merkezi açıyoruz. Bu gençlik merkezinin adını Özgecan Aslan koyacağız. Ta ki bu genç kızımızın acısı unutulmasın.

3 kez tekrarladı: Kadına uzanan eller kırılsın

Özgecan için şiddet gören tüm kadınlar için kadınlarımız seslerini yükseltmeli ayağa kalkmalı. Bütün kardeşlerimiz bacılarımız için beraber söyleyelim: Kadına uzanan eller kırılsın, kadına uzanan eller kırılsın, kadına uzanan eller kırılsın… Kadına uzanan eller kırılacak inşallah…

‘Seferberlik ilan ediyoruz’

Kadına yönelik şiddeti tümüyle ortadan kaldırmak için seferberlik ilan ediyoruz. Ak Parti kadroları şu andan itibaren kadına yönelik şiddet için seferberlik halindedir. (Tribünlerden Özgecan burada sloganlar yükseldi) Özgecan nerede… Artık Özgecan’ın adı Antalya’daki gençlik merkezinde yaşayacak.