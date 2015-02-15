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Başbakan Davutoğlu: Kadına uzanan eller kırılacak

Davutoğlu: Kadına şiddete yönelik seferberlik başlatıyoruz

15 Şubat 2015 14:56

Antalya'da konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, Özgecan Aslan cinayetiyle ilgili olarak, "Mersin'den gelen haber yüreğimizi dağladı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Adaletin bu canilere en sert şekilde mukabele etmesini umuyorum.  Bugün Antalya'da bir merkez açıyoruz. Bu gençlik merkezinin adını Özgecan Aslan koyacağız" dedi.

Davutoğlu, "Özellikle erkeklerin bu sloganı her yere yaymasını istiyorum: Kadına uzanan eller kırılsın. Bu elleri kıracağız. İnsanoğlunu gördüğü en namert kişi kadına el uzatan kişidir. Rahmetli, anam derdi ki  erkeğin kötüsü kadına el uzatır kadının kötüsü çocuğa el uzatır" diye konuştu.

Başbakan Davutoğlu Antalya'da partililere seslendi.

Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

Özgecan kızımızın katledilmesi hepimizi derinden yaraladı. Özgecan’a bunu yapanlar en sert şekilde cezalandırılacaktır. Adaletin onlara en sert şekilde mukabelede bulanacağına inanıyorum. Ailesine taziyelerde bulundum. Bu tür şiddetin tekrar olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Özgecan evladımızın adının yaşaması için Antalya’dan bir haberimizi ailesine iletiyorum. Bugün Antalya’da bir gençlik merkezi açıyoruz. Bu gençlik merkezinin adını Özgecan Aslan koyacağız. Ta ki bu genç kızımızın acısı unutulmasın.

Özellikle erkeklerin bu sloganı her yere yaymasını istiyorum: Kadına uzanan eller kırılsın. Bu elleri kıracağız. İnsanoğlunu gördüğü en namert kişi kadına el uzatan kişidir. Rahmetli, anam derdi ki  erkeğin kötüsü kadına el uzatır kadının kötüsü çocuğa el uzatır.

Hükümet ne tedbir alırsa alsın en önemli koruma faaliyeti eğitimle başlar. Kadınlar bizim başımızın tacıdır. Kızlarımızın eğitimine kadınlarımızın eğitimine katkı vermeye devam edeceğiz. En asli görev annelerimizi , kadınlarımızı koruma görevidir.

 

3 kez tekrarladı

 

Özgecan için şiddet gören tüm kadınlar için kadınlarımız seslerini yükseltmeli ayağa kalkmalı. Bütün kardeşlerimiz bacılarımız için beraber söyleyelim: Kadına uzanan eller kırılsın, kadına uzanan eller kırılsın, kadına uzanan eller kırılsın… Kadına uzanan eller kırılacak inşallah…

 

‘Seferberlik ilan ediyoruz’

 

Kadına yönelik şiddeti tümüyle ortadan kaldırmak için seferberlik ilan ediyoruz. Ak Parti kadroları şu andan itibaren kadına yönelik şiddet için seferberlik halindedir. (Tribünlerden Özgecan burada sloganlar yükseldi) Özgecan nerede… Artık Özgecan’ın adı Antalya’daki gençlik merkezinde yaşayacak.

 

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