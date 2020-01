Davutoğlu'ndan 'Zarrab davası' açıklaması: Kim rüşvet almış, haksız kazanç sağlamışsa hesap sorulmalı!

İzmir'de konuşan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, "New York'ta o mahkemede sunulan belgelerin 17-25 Aralık ile irtibatı dolayısıyla bizim açımızdan hükmü yoktur" dedi ve rüşvet alan, haksız kazanç sağlayanlardan hesap sorulması gerektiğini söyledi.

Eski Başbakan ve AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Konyalılar Federasyonu tarafından Buca Atlı Spor Kulübünde düzenlenen 2. Konya Hemşehri Buluşması'na katıldı.

Davutoğlu, "Uluslararası hukuka saygılıyız ve gereğini her zaman yaptık. İran'a yönelik ambargo söz konusu olduğunda her zaman süreçlerin içerisinde olduk ve hiç ikiyüzlü tavır içinde olmadık. Amerika'nın tek taraflı ambargosuna uymadık uyamayız. O zaman da söyledik şimdi de söylüyoruz, kıyamete kadar da söyleyeceğiz" diye konuştu.

'Kimse Türkiye'yi yedeğine alamaz'

Dışişleri bakanı olduğu dönemde Tahran'a gidip bir günde 17 saat aralıksız müzakere ettiklerini hatırlatan Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O zaman biz bu çabaları yaparken bizi batı karşıtlığıyla suçlayanlar şimdi küstahça itham etmeye kalkarlar. Gece gündüz. Oturduğumuz sandalyeden 17 saat kalkmadık. İran'a yönelik ambargoyu kaldıracak anlaşmayı sağlamak istedik. ‘Türkiye'nin çıkarı önemlidir' dedik ve Türkiye-İran-Brezilya anlaşmasını imzaladık. O gün bize karşı çıkanlar şimdi neredeler? Bu anlaşma kabul görmedi. Eğer o gün anlaşma kabul görseydi bugün bu yaşananlar olmayacaktı. İran bizim komşumuzdur. Kimse Türkiye'nin İran'la veya herhangi bir komşu ülkeyle olan ilişkileri mahkeme konusu yapamaz. Bu bizim izzetimizin bir gereğidir kendi egemenliğimizi ve bağımsızlığımızı savunmak. Hangi küresel güç olursa olsun kimse Türkiye'yi yedeğine alamaz. Türkiye'yi kendi politikalarının parçası haline getiremez."

'Yanlışın hesabını sorma makamı, New York değil Ankara'dır'



Rıza Sarraf'ın Türkiye'nin izzeti ve itibarı ile oynamak yanında adaleti de rencide eden beyanatlarda bulunduğunu kaydeden Davutoğlu, "Devletimizin izzeti ve itibarı anlamında yapılan her komplo karşısında dimdik dururken adaleti ve ahlakı hakim kılmak zorundayız. Devletimiz ateş çemberi içinden geçerken her birimiz bu ülkeyi bu ateş çemberinden nasıl çıkarırız diye düşünürken Rıza Sarraf başta olmak üzere bu ateş çemberindeki ülkenin düştüğü zor şartlarda kim kendi çıkarını düşünmüşse, kim servetini artırmayı planlamışsa, kim rüşvet almışsa, kim haksız kazanç peşinde olmuş ve elde etmişse onlardan da hesap sorulmalıdır. Biz buradayız. Bu ateş çemberin içinden geçerek geldik. Mücadele yürütürken eğer Türkiye'de yanlış bazı işler olmuşsa bu yanlışın hesap verilme makamı da New York değil Ankara'dır, Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleridir. Bu anlamda İran'a da dost bir ülke olarak düşen görev de budur" dedi.