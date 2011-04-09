-DAVUTOĞLU'NDAN VİZE RESTİ İZMİR (A.A) - 09.04.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, AB'nin Türk vatandaşlarına vize uygulamasının siyasi, hukuki ve ahlaki temellerinin olmadığını söyledi. Davutoğlu, İzmir Ticaret Odasının (İZTO), Hilton Oteli'nde düzenlediği "Dünyadaki Gelişmeler ve Türkiye'nin Dış Politika Vizyonu" toplantısında, bir soru üzerine, AB'nin Türk pasaportlarına vize muafiyeti uygulamasının "bir lütuf" olmadığını belirtti. Gerekçeleri ne olursa olsun, vize muafiyetinin hayata geçirilmesinde çok geç kalındığını ve uygulamanın başlayacağı gün "geç kalmış bir hak teslimi" olacağını ifade eden Davutoğlu, "AB'nin Türkiye'ye uyguladığı vizenin siyasi, hukuki ve ahlaki temeli yoktur. Ahlakiden kastım da verilen sözlerin yerine getirilmesi anlamındadır" dedi. Davutoğlu, Türk vatandaşlarına yönelik mevcut vize uygulamasının hukuki geçerliliğinin bulunmadığının bizzat AB üyesi ülkelerdeki mahkemelerin son dönemde artan ölçüde aldığı kararlarla kanıtlandığını vurguladı. Görüşmelerin vize muafiyeti hedefiyle başlatılmaması durumunda, Geri Kabul Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinin de söz konusu olamayacağını ifade eden Davutoğlu, "Haklı olduğumuz için er ya da geç vize muafiyeti alacağız" diye konuştu. -"HAYALPERESTLİKLE SUÇLANDIK"- Davutoğlu, 2002 yılında Türk dış politikası için "Türkiye'yi ait olduğu coğrafyalarda en etkin güç, dünyada da küresel güç yapmak" yönündeki iddialı hedefini ortaya attıklarını, hayalperestlikle, eksen kaymasıyla suçlandıklarını, ancak ekip olarak çalıştıklarını ve bu hedeften hiç taviz vermediklerini belirtti. Davutoğlu, bu hedefin gerçekleşmesi için gerekli altyapının olup olmadığını soranlara üç önemli dayanak noktasını referans gösterdiklerini söyledi. Türkiye'nin, bu hedefe yönelirken en önemli dayanaklarından birinin tarih olduğunu anlatan Davutoğlu, ait olduğu tüm coğrafyalardaki tarihi bağlarının büyük avantaj sağladığını belirterek, "Tarih, büyük bir potansiyeldir ve en büyük petrol kuyularından daha değerlidir" dedi. İkinci dayanağın coğrafya olduğunu kaydeden Davutoğlu, Türkiye'nin optimum büyüklükte ve aynı anda 10 coğrafi bölgeye müdahil olabilecek konumda bulunduğunu söyledi. Toplantının sonunda İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Davutoğlu'na "bolluğu, bereketi, bir arada olmayı ve uyumu" temsil ettiği için özel olarak üretilmiş aşure kara kazanı hediye etti. Davutoğlu da gittiği birçok yerde farklı hediyeler aldığını söyleyerek, "Hediye seçmek zor bir iştir. Bu kara kazan, bugüne kadar aldığım en anlamlı hediyelerden biri oldu" dedi.