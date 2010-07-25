-DAVUTOĞLUNDAN, ÜÇLÜ GÖRÜŞME ANKARA (A.A) - 25.07.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, Brezilya ve İran dışişleri bakanları ile üçlü görüşme yapacağı bildirildi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Davutoğlu'nun, bölgeyi ziyareti çerçevesinde dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Brezilya Dışişleri Bakanı Celso Amorim ile bugün biraraya geleceği, görüşmede ikili ilişkiler ve Ortadoğu konularının ele alınacağı kaydedildi. Amorim'in ziyareti nedeniyle İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki'nin de Türiye'yi ziyaret ederek, her iki Bakan ile görüşmek arzusunu dile getirdiği belirtilen açıklamada, Davutoğlu ve Amorim'in önce ikili görüşme yapacakları, daha sonra Mutteki'nin de katılımıyla düzenlenecek öğle yemeğinde ''İran'ın nükleer programına ilişkin sorunların barışçıl yöntemlerle çözümü konularında istişarelerde bulunulacağı'' ifade edildi. Açıklamada, ''Türkiye, İran nükleer programına dair konuların diplomatik yöntemlerle çözümüne, bu ülkenin P5+1 ile görüşmelerinin süratle yeniden başlatılmasına, ayrıca Viyana Grubu ile teknik müzakerelerin hayata geçirilmesine ve bunlara ivme kazandırılmasına dönük kolaylaştırıcı katkılarını sürdürecektir'' denildi.