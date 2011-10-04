-Davutoğlu'ndan siyasi partilere ziyaret ANKARA (A.A) - 04.10.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, genel dış politika değerlendirme ve bilgilendirmesi için TBMM'de grubu bulunan partilerle görüşecek. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Davutoğlu'nun genel dış politika ve bilgilendirmesi için başta ana muhalefet partisi CHP olmak üzere Meclis'te grubu bulunan bütün partilerden randevu talep ediliyor. Bu arada sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin 1 yıl daha uzatılmasını öngören Başbakanlık tezkeresinin de yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi planlanıyor.