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DAVUTOĞLU'NDAN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET DOĞANHİSAR (A.A)

03 Ağustos 2011 02:05

-DAVUTOĞLU'NDAN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET DOĞANHİSAR (A.A) - 02.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde şehit düşen Jandarma Komando Çavuş Ufuk Başarı'nın Konya'nın Doğanhisar ilçesindeki babaevini ziyaret ederek, başsağlığı diledi. Van'da, terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Sağ'ın Konya'nın Akşehir ilçesindeki cenaze törenine katılan Davutoğlu, ardından Konya'nın Doğanhisar ilçesine bağlı Başköy beldesine geldi. Davutoğlu, burada, 14 Temmuz'da Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında bir grup teröristle girilen çatışmada şehit düşen ve Başköy'de toprağa verilen Jandarma Komando Çavuş Ufuk Başarı'nın baba evini ziyaret ederek, şehidin babası İsa Başarı ve annesi Sıdıka Başarı'ya başsağlığı diledi. Başarı ailesinin evinde, Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu ve şehit yakınlarıyla orucunu açan Davutoğlu, daha sonra ilçeden ayrıldı.

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