Davutoğlu'ndan 'seçim ekonomisi' açıklaması: Kimse popülizm beklemesin

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Merkez Bankası'nda aldığı brifingin ardından yaptığı konuşmada 'seçim ekonomisi' eleştirilerine yanıt verdi, "Kimse bizden popülizm beklemesin" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda Başbakan Davutoğlu başkanlığında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Davutoğlu, toplantı sonrası Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Merkez Bankası Başkanı Erdem Başcı ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasında hükümetin ekonomi politikalarına değinen Davutoğlu, bütçe disiplininin korunacağının altını çizdi.

Davutoğlu, şunları kaydetti: "Hükümetimizin popülist bir ekonomi anlayışı olmayacak. Haziran 2015'ten sonra da iktidarımız devam edecek. Popülizm, eğer insanların bir sonraki seçimi kazanma güveni yoksa ortaya çıkar. Kimse bizden popülizm beklemesin ama bunun yanında kimse de dinamik bir şekilde seyreden ekonomi politik konjonktürde statik bir tavır da beklemesin" diye konuştu.

Ekonomi yönetiminde 'iletişimsizlik' olmadığını da dile getiren Başbakan, şunları kaydetti:

Aldığımız her bir kararın bi mahiyeti olacaktır. Yarın 25 yapısal dönüşüm programını açıklayacağız. Arz talep dengesinin üretim artışıyla takviye edilerek fark oluşturulacak. 12 yıl içinde kat ettiğimiz yol, atıl kapasiteyi iyi kullanmamıza dayalıdır. 2000'li yıllarda dünya ekonomisi daralırken, Türkiye ekonomisi gelişme gösterdi.

Kimse ekonomi yönetimi içinde iletişimsizlik varmış kanaati içinde olmamalıdır. Ülkemizin performansı toplu olarak hepimizin gösterdiği performansla değerlendirilir. İstişarelerimiz hep devam edecek. Türkiye bütün dünyaya ve kendi halkına güven veren ekonomik performansına devam edecek.