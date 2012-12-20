Davutoğlu'ndan Rum elçiye sert yanıt

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Finlandiya'da katıldığı bir konferansta, Güney Kıbrıs'ın Helsinki Büyükelçisi'nin iddiası üzerine sert konuştu.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, resmi ziyaret için gittiği Finlandiya'da bir konferans verdi.

Davutoğlu, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtlarken, söz alan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Helsinki Büyükelçisi Filippos Kritiotis, AB'nin Türkiye hakkında hazırladığı İlerleme Raporu'ndaki Kıbrıs ile ilgili kısımda Türkiye'nin eleştirildiği bölümü okudu ve Türkiye'nin taahhütlerini yerine getirmediğini iddia ederek, tutumuna devam edip etmeyeceğini sordu.

Davutoğlu, Rum büyükelçinin okuduğu paragraf dışında Türkiye'ye övgülerin yer aldığı daha birçok paragrafın da bulunduğunu hatırlattı.

Davutoğlu, "Avrupalı liderler, 'Kıbrıslı Türkler, Annan planına evet derse tüm izolasyonlar kalkacak. Rumlarla aynı haklara sahip olacaklar’ dedi. Tüm taahhütlere rağmen, Rum tarafının hayır oyu verdiği gerçeğine rağmen, Rum tarafını AB'ye tam üye yaptılar. Kıbrıslı Türkleri de izole etmeye devam ediyorlar" diye konuştu.

Ahmet Davutoğlu, “Rum tarafı 2004'te Annan planına evet deseydi Türkiye ile Kıbrıs arasında tam ekonomik entegrasyon sağlanacaktı ve rumlar bundan herkesten fazla faydalanacaktı. Siz de bugün iflas etmiş bir ekonomiye sahip olmayacaktınız. Çünkü Türkiye'nin müthiş ekonomik potansiyelini kullanıyor olacaktınız. siz 'hayır' dediniz, seçimi siz yaptınız, biz değil'' dedi.



'Asla yalvarmayacağız'



Davutoğlu, Rum kesiminin Türkiye'nin üyeliğini engellediğini belirterek, ''Sanıyorlarki Türkiye daha zayıf olacak ve üyelik için yalvaracak. Sanırım şimdi bizim performansımızla Rumların ya da başka ülkelerin performanslarını karşılaştırabilirsiniz. Hiçbir zaman yalvarmayacağız. Eğer bir entegrasyon olacaksa, bu adil olmalı'' diye konuştu.

Rum büyükelçinin okuduğu paragrafın AB tarafından son 8 yıldır tekrarlandığını ifade eden Davutoğlu, ''Rum tarafı 2004'te 'evet' demiş olsaydı, bugün burada gündeme gelen tüm konularla ilgimiz olmayacaktı'' ifadesini kullandı.