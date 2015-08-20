Davutoğlu'ndan muhalefet partilerine çağrı: Hâlâ kapımız açık

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "CHP ve MHP’ye 'Seçime gideceksek en doğrusu TBMM’nin kararıyla gidilmesi. Cumhurbaşkanı’nı böyle bir görevle karşı karşıya bırakmamak..." 1, 2 hatta 3 partiyle bir koalisyon kurup seçime gidebilirdik ama bu sefer başarısızlık nedeniyle değil kendi irademizle giderdik. Hâlâ ben bu kapıyı açık tutuyorum" çağrısı yaptı.

Davutoğlu, dün bazı gazetelerin Ankara temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'in haberine göre, "seçim konusundaki rezervlerini tekrar gözden geçirirlerse CHP, AKP, MHP beraber gidebilir” mesajı yollayan Davutoğlu özetle şunları söyledi:

'Bahçeli baştan reddetti'

“Sayın Bahçeli çok net bir şekilde, ‘Biz 4 şart öne sürdük, gördüğümüz kadarıyla bu şartlarda sizinle uzlaşmamız, sizin de bu şartları kabul etmeniz mümkün görünmüyor. Dolayısıyla, bir koalisyon imkânı yok’ dedi. Yani bu sonuca müzakereler neticesinde gelmedik. Bu anlamda bir teklif var da reddedilmiş falan da değil. Sonra ‘Sizin azınlık hükümetinize destek vermeyiz, sizin erken seçim teklifi getirmeniz durumunda Meclis’e girer hayır deriz, sizinle seçim koalisyonu da kurmayız’ diyerek aklımdaki seçeneklerin dördünü bir hamlede bitirmiş oldu.

'Gönlüm müsterih'

‘Gerekirse iade edeceğim’ dedim. Orada ‘Gideceğim ve iade edeceğim’ desem MKYK’ya saygısızlık olur, MKYK partinin en üst karar organı ve karargâhı tabiri caizse. Orada istişare etmeden bir onlara emrivaki yapmayı da uygun görmem. MKYK normalde bugündü (dün), öne aldım ki gecikmeyeyim. Genelkurmay devir tesliminden sonra bir saat bile vakit geçirmedim, Sayın Cumhurbaşkanımıza görevi iade ettim. Her şey meşruiyet çizgisinde oldu, olacak. Her şeyi yaptım. Gönlüm gayet müsterih. 7 Haziran’dan sonraki en rahat, huzuru kalp ile uyuduğum gece dün (önceki) gece oldu. Görevimi yaptım, iade ettim. Önümde kongre var. Ona bakıyorum. Arkama bakmıyorum.

3 dönemliklere müjde

3 dönemin bir felsefesi var ama hukuken 25’inci dönemle birlikte 3 dönemi kalkmış olan arkadaşlar var. Çalışma başlattık ve tüzükte bir değişiklik yaparak hem 3 dönem felsefesinin devam etmesini, hem oluşabilecek haksızlıkları giderecek formülü hayata geçireceğiz. Şu anki 258 arkadaşımızın kapsamlı süreçlerden, objektif değerlendirmelerden geçen ve bunu hak eden arkadaşlar. Ancak, yeni bir değerlendirme olacağı, 258’in üzerine çıkacağımız için yeni bir değerlendirmeye ihtiyaç var.