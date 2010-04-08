Davutoğlu'ndan Kırgızistan'a mesaj var

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Kırgızistan'ın tekrar barışa ve istikrara kavuşması için Türkiye'nin "elinden geleni yapmaya" hazır olduğunu söyledi.





Davutoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Samuel Zbogar ile görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı Kounutu'nda düzenlenen ortak basın toplantısında, Kırgızistan'daki gelişmelere yönelik bir soru üzerine, olayları yakından takip ettiklerini belirterek, şunları söyledi:





"Her şeyden önce Kırgızistan bizim için ortak kaderi paylaştığımız çok önemli dost ve kardeş bir ülke. Kırgızistan'ın istikrarı ve refahını kendi istikrar ve refahımız kadar önemli görüyoruz. Kırgızistan'da olan her gelişme bizi ilgilendirir. Bu bakımdan Kırgızistan'da ortaya çıkan bu olumsuz gelişmelerin sükunet bulması ve Kırgızistan'ın tekrar bir anlamda barışa ve istikrara kavuşması için Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya hazırız."





Türkiye'nin Kırgızistan'da çok sayıda vatandaşı ve şirketi bulunduğunu belirten Davutoğlu, onların esenliğinin çok önemli olduğunu söyledi. Gelişmeler başlar başlamaz hem Bişkek Büyükelçiliği, hem de Dışişleri Bakanlığında kriz masası oluşturulduğunu ifade eden Davutoğlu, kriz masalarının 24 saat gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.





Davutoğlu, "Önemli olan halkın desteğini almış bir siyasi otoritenin Kırgızistan'da kurulmasıdır. Bu bakımdan bütün taraflara telkinde bulunuyoruz" diye konuştu.





Gelişmelerin üzüntü verici olduğunu ifade eden Davutoğlu, "Ancak vatandaşlarımız açısından bakıldığında şu ana kadar olumsuz bir gelişme olmamıştır" dedi.