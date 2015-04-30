Davutoğlu'ndan işçilere 1 Mayıs tavsiyesi: Marjinal grupların provokasyonlarına gelmeyin

Ankara'da karayolu işçileriyle buluşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, 1 Mayıs'a dikkat çekerek "Marjinal grupların provokasyonlarına gelmeyin" uyarısında bulundu.

Davutoğlu, 6 bin 417 karayolu işçisine kadro verildiğini açıkladı.

"1977'de Taksim'de hayatını kaybedenlerin ailesine taziyelerimi sunuyorum" diyen Davutoğlu, "Taksim'e anmaya gidecek sembolik gruplar karanfil koyabilir. Bende ilk fırsatta karanfille gidip 1977'de hayatını kaybedenleri anacağım" ifadesini kullandı.

Başbakan Davutoğlu, Yol-İş Sendikası toplantısında konuştu

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

'Marjinal provokatörlerin oyununa gelmeyelim'

Bizler bu alanı bir çatışma ve gerilim alanı değil birlikte dünyayı inşa etme alanı olarak görüyorum bu çerçevede bütün emekçilerin 1 Mayıs gününü tebrik ediyorum. Bir tabuyu yıkarak 1 Mayıs'ı işçi bayramı yaptık. Buradan bütün işçi kardeşlerime yarın alanlara çıkacak kardeşlerime sesleniyorum yarını bir düğün şölen olarak kutlayalım sakın marjinal provokatörlerin oyununa gelmeyelim.

6 bin 417 karayolu işçisine kadro

Bugün sizlerle hem bir bayram kutlaması hem bir müjde için bir aradayız. 6 bin 417 karayolları işçisinin kadrosu hayırlı olsun. 1 Mayıs 1977'de öldürülenler için taziyelerimi sunuyorum o gün provokatörler devreye girdi ve kanlı bir pazar yaşandı o vahşete sebep olanları telin ediyor ve taziyelerimizi bir kez daha sunuyoruz. Ondan sonra karşılıklı olarak vatan evlatları bölündü benim okuduğum lisede Levent ve Kenan'ın ölümlerini hatırlıyorum. Karanlık 12 Eylül darbesi yaşandı yarın alanlara çıkacak olanlara bir daha bu ülkenin kutuplaşmalar sahne olmaması için omuz omuza vermeye davet ediyorum. Sağcı solcu diye kutuplara ayrılan kardeşlerimizi bir arada analım.

'Sembolik olarak gelecek olanlara Taksim açık'

Taksim'e yarın sembolik olarak gelecek olanlara Taksim açıktır ilk fırsatta ben de gideceğim onları anacağım. Hatıraları analım ama bunu yasa dışı gösterilerle yapmayalım. Omuz omuza verelim ve karanlık çatışma ortamlarına gitmemek için haykıralım haykıralım haykıralım. Bütün işçiler bütün vatandaşlar için yarın bir bayram günü olsun. Taksim'de sembolik gruplar karanfillerini koysunlar sonra yasal olarak gösterilen alanlarda dayanışma gününü kutlasınlar her meydan açıktır. Hayatını kaybeden kardeşlerimizin hatırasını bahane ederek şiddet ortamına getirmek isteyenlere kamu düzeninden taviz verilmeyecektir.

Bütün emekçilerimiz için bütün hastanelerimiz açıktır darbe dönemi yasalarını kaldırdık ilk defa toplu iş sözleşmesini hayata geçirdik. İlk defa müstakil iş yasasını çıkardık.