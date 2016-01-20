Davutoğlu'nun İngiltere ziyaretinde Babacan sürprizi

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun İngiltere ziyaretinde sürpriz bir isim dikkat çekti. Davutoğlu, dünya devlerinin karşısına kısa bir süre önce ‘ekonomi başdanışmanı’ yaptığı Ali Babacan ile çıktı.

Babacan, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ve Lütfü Elvan ile Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın bulunduğu heyetle finans kuruluşları ve yatırımcılarla yapılan toplantılarda yer aldı.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, 1 Kasım seçimlerinde Davutoğlu’nun ısrarı ile son anda milletvekili adayı olan Babacan’ın, seçim sonrası kurulan 64. Hükümet’te yer almaması tartışma konusu olmuştu. Ancak Davutoğlu, hem Babacan’ın gönlünü almak hem de uluslararası finans piyasalarına ve yatırımcılara mesaj vermek üzere Babacan’ı ekonomi başdanışmanı yaptı.

Babacan’ın, Goldman Sachs ve Merrill Lynch toplantılarına katıldığını gösteren fotoğrafları ise AKP Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, Twitter hesabından paylaştı.





Davutoğlu Davos’ta

Başbakan Davutoğlu, İngiltere’deki temaslarının ardından dün Dünya Ekonomik Forumu toplantılarının gerçekleştiği İsviçre’nin Davos şehrine geçti. 55 devlet ve hükümet başkanı, 300 bakan ve 40’a yakın uluslararası kuruluş başkanının katılacağı zirvede Davutoğlu, Ortadoğu perspektifinde Türkiye’nin küresel rolü ve Türk dış politikasını anlatması ve bölgeyle ilgili kanaatlerini paylaşması bekleniyor.

Yatırımda ilk 10’a giremedik

ABD, Çin, Almanya ve İngiltere, CEO’ların önümüzdeki 12 aydaki büyüme için en önemli gördüğü ülkeler olmaya devam etti. Meksika ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de, Endonezya ve Avustralya’nın yerini alarak bu yıl ilk 10’a girdi. Küresel yatırımpazarları arasında Hindistan, Brezilya, Japonya ve Rusya’nın da yer alırken, küresel yatırım pazarları arasında Türkiye yer almadı. Türkiye’deki CEO’ların yatırım yapmayı planladığı ülkeler arasında ise yüzde 27 oranla ilk sırada ABD, yüzde 23 ile Rusya ve ardından yüzde 20 oranla Almanya ve Çin geliyor.