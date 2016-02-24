Davutoğlu’ndan Gül’e telefon

Başbakan Ahmet Davutoğlu Konya ziyareti sırasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü telefonla aradı. Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte akşam saatlerinde ziyaret ettiği, Cizre'deki operasyonlarda ağır yaralanan ve GATA'da şehit düşen polis memuru Kemal Yılmaz'ın ailesinin evinden aradığı Gül’ü, yıllar önce kendisiyle tanışan şehidin babasıyla görüştürdü.

Hürriyet’in edindiği bilgiye göre, şehit polisin babası İhsan Yılmaz’dan gelen sürpriz bir talep geldi. İhsan Yılmaz, yıllar önceki bir Almanya seyahati sırasında 11. Cumhurbaşkanı Gül ile tanışıp elini sıktığını belirterek, “keşke yine görsem, elini sıksam” dedi.

Davutoğlu da şehit polisin babasına, “O zaman telefon açayım, sizi görüştüreyim” dedi. Cep telefonundan Gül’ü arayan Davutoğlu, kısa bir sohbetin ardından Gül’e şehit babasının talebini iletti. Şehit polisin babası daha sonra Davutoğlu’nun kendisine uzattığı telefondan Gül'le sohbet etti. Şehit polisin babasına başsağlığı dileyen Gül kendisini İstanbul’a davet ederek, “buyurun gelin, sizi misafir edelim” dedi.

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