Davutoğlu'ndan FT'ye cevap

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Bir gazetede, benim 'Yeni Osmanlıcı olduğumuzu' söylediğim ifade edilmiş. Ben hiçbir zeminde, ne Türkiye içinde ne Türkiye dışında böyle bir tabir kullanmadım" dedi.



Resmi ziyaret için Libya'ya giden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Bakan Davutoğlu, AK Parti'nin Kızılcahamam kampındaki "Osmanlı'dan kalan bir mirasımız var. 'Yeni Osmanlı' diyorlar. Evet, Yeni Osmanlı'yız. Bölgemizdeki ülkelerle ilgilenmek zorundayız. Hatta, Kuzey Afrika'ya açılıyoruz. Büyük devletler şaşkınlıkla takip ediyorlar. Özellikle Fransa, Kuzey Afrika'ya niçin açıldığımızı araştırıyor. Ben de talimat verdim. Sarkozy hangi Afrika ülkesine giderse kafasını kaldırdığı yerde Türk büyükelçiliği binasını, bayrağını görecek. 'Binaları en güzel yerlerden tutun' diye talimat verdim" değerlendirmesinin hatırlatılması üzerine, "Bazen basına kapalı bir toplantıda söylenenlerin benden doğrudan duyulmuş gibi yansıtılması yanlış anlamalara sebep oluyor" dedi.



"Ben hiçbir zeminde, ne Türkiye içinde, ne de Türkiye dışında böyle bir tabir kullanmadım. Bu konuda son derece hassasız" diyen Davutoğlu, "Ancak; Kızılcahamam kampında Türkiye'nin coğrafyasının ve tarihinin Türkiye'ye bazı özel sorumluluklar yüklediğini, dış politikamızda bu sorumlulukların göze alınması gerektiğini belirttim. Balkanlarda, Kafkaslarda ve Orta Asya'da pek çok konu Türkiye'nin tarihiyle alakalıdır" diye konuştu.



Ahmet Davutoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti bir ulus devlet olarak bölgedeki bütün devletlerle eşit statüde ve onlarla eşitler arası ilişki kuran bir konumdadır. Balkanlarda, Kafkaslarda ve Orta Asya'da eşit statüde ilişki kurarız, modern diplomasinin gereği olarak yapılması gereken de budur" ifadelerini kullandı.



FT: Türkiye bir zamanlar Batı'ya dönüktü...



İngiliz Financial Times (FT) gazetesi dünkü (25 Kasım 2009) sayısında "Türkiye: Osmanlı misyonu" başlığıyla geniş bir analiz yayımlayarak, Türkiye'nin dış politikasını masaya yatırdı. Gazete, "bir zamanlar Batı'ya dönük olan Türkiye'nin, AK Parti hükümetiyle sultanlar tarafından yönetilen sınırlarla ve topraklarla yeniden bütünleştiği"