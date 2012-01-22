Davutoğlu'ndan Fransaya son uyarı!

T24 - Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Fransa'yı uyararark, ''Yasa teklifi Senatoda geçerse yaptırımlar sürekli olacak'' dedi.





FRANCE 24’E KONUŞTU



“France 24” televizyon haber kanalına konuşan Davutoğlu, “Biz bu yaptırımları açıklamak zorunda kalmamayı umut ediyoruz. Ancak Türkiye'nin sessiz kalacağını düşünmeyin. Yeni yaptırımlar olacak ve bu kez yaptırımlar Fransa tavrını değiştirene kadar sürekli olacak” dedi.



Senato gündemine gelen yasa teklifinin insan haklarına aykırı olduğunu belirten Davutoğlu “Fransız aydınlar ve senatörler için ortak değerlerimizden birisi olan ifade özgürlüğünü savunmanın zamanı geldi” diye konuştu.





BRÜKSEL’E GİTMİYOR



Öte yandan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun, Fransız Senatosu’nun yarın “soykırımın inkarı”nı cezalandıran tasarıyı ele alacağı için Brüksel’deki AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmamaya karar verdiği öğrenildi.



Ahmet Davutoğlu’nun, Fransız Senatosu’nda “inkar” tasarısına ilişkin olarak yarın yapılacak oylamayı Ankara’dan takip etmeyi tercih ettiği için Brüksel’e gitmekten vazgeçtiği belirtiliyor. Bunun yerine Davutoğlu’nun Şubat ayında yapılacak Konsey toplantısına katılacağı kaydedildi.



Yarınki Konsey toplantısında Davutoğlu’nun son günlerde İran ile yapılan son üst düzey görüşmelere ilişkin AB Bakanlarına bilgi vermesi bekleniyordu.





KRİTİK GÜN



Fransa 1915 olaylarıyla ilgili inkar tasarısında ikinci perdeye hazırlanıyor. Olayların soykırım olarak tanımlanmasını reddedenlerin cezalandırılmasını öngören yasa tasarısı yarın Fransız senatosuna gelecek. Fransa'daki Türk dernekleri de, senato önünde protesto gösterisi düzenlemeye hazırlanıyor.



Senato Genel Kurulu, yasanın içeriğine dair görüşmeye başlamadan önce, Kanunlar Komisyonu'nun "teklif gündeme alınmasın" dediği değişiklik önergesini görüşecek. Eğer değişiklik önergesi kabul edilirse, yasa görüşülmeden gündemden düşecek.



Cumhurbaşkanı Sarkozy ve Sosyalist lider François Hollande, üç ay sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri arifesinde yasa teklifinin kabul edilmesini istiyor. Ancak senatoda Sarkozy'nin partisi çoğunluğa sahip değil, Hollande'ın Sosyalist Partisi de bölünmüş durumda.



Tasarı, 1915 Ermeni iddialarının inkarına 45 bin euro ile 1 yıl hapis cezasını öngörüyor. Tasarı, 22 Aralık'ta Fransız Ulusal Meclisi'nde az sayıda milletvekilinin katıldığı oturumda, 36 milletvekilinin "evet" oyuyla kabul edilmişti.





