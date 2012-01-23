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Politika

Davutoğlu'ndan Fransa'ya sert mesaj KAYSERİ (A.A)

23 Ocak 2012 16:05

-Davutoğlu'ndan Fransa'ya sert mesaj KAYSERİ (A.A) - 23.01.2012 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Fransa Meclisi'nde kabul edilen Ermeni yasa teklifinin bugün Senato'da görüşüldüğünü ifade ederek, ''Avrupa'nın kibri, bugün Fransız Parlamentosu'nda kendini gösteriyor. Bugün Fransız Parlamentosu'nda, Fransa kendi kendini oyluyor'' dedi. Davutoğlu, Erciyes Üniversitesi'nde, ''Krizden vizyona, Yeniden Şekillenen Dünya Düzeni ve Türkiye'' konulu bir konferans verdi. Türkiye'nin, dış politikada belirlediği komşularla sıfır problem ve her ülkeyle barışçıl ilişkiler içerisinde olma hedefinden sapma olmadan yoluna devam ettiğini vurgulayan Davutoğlu, şunları söyledi: ''Geçenlerde Türkiye'yi eleştiren bir Ermeni diplomata, (Bizim için 2 grup devlet var. Şimdiki dostlarımız ve gelecekteki potansiyel dostlarımız. Biz hiçbir zaman çocuklarımıza kin ve nefreti öğretmiyoruz), diye karşılık verdim. Fransa'nın haddine değil, bu topraklarda yüzyılardır kardeşçe birlikte yaşamış 2 toplum hakkında karar vermek. Fransa Meclisi, keşke böyle bir engizisyonu tartışacağına, Fransa'nın ve Avrupa'nın geleceğini tartışsaydı. Artık dünya ekonomisinin yüzde 60'ına hükmeden bir Avrupa yok. Şimdi o zirvelerden aşağılara geriledi. Avrupa'nın o herkese tepeden bakan, kendisinden başkasını düşünmeyen kibri, Avrupa'nın da sonu olacak. Avrupa'nın kibri, bugün Fransız Parlamentosu'nda kendini gösteriyor. Bugün Fransız Parlamentosu'nda Fransa kendi kendini oyluyor. Engizisyon mu, medeniyet mi? Fransa'ya inen ve (1915 olayları soykırım değil) diyen her Türk'ü tutuklayacak mı? Ya da bu yasayı tanımadığını ifade ederek yürüyen 35 bin Türk'ü tutuklayıp, toplama kampına mı gönderecek? Bugün Fransız kütüphanelerinde 1915 olaylarını anlatan kitapları çıkarıp meydanlarda yakacaklar mı, aynen engizisyon dönemlerinde olduğu gibi?''

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