Davutoğlu'ndan Fethullah Gülen açıklaması

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Fethullah Gülen'in iadesi ile ilgili sözlerine ilişkin, "Bu konuda halkımızın huzuru, ülkemizin istikbali neyi gerektiriyorsa adımlar tereddütsüz atılır" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Hüseyin Avni Mutlu ile görüşen Davutoğlu, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gülen'in iadesine ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Soruşturmalar yürüyor. Çok ciddi suçlamalar iddialar söz konusu. Bu hukuki süreç kesintisiz devam edecek. Türkiye’de şu veya bu niyetle milli iradeden güç almayan herhangi bir yapının bürokrasi, siyaseti, hukuku denetim altın almasına izin vermeyiz. Hele bu yapı yurt dışından belirli odaklarla, ki bunlardan biri Pensilvanya'dır. Oralarda birtakım çalışmalarla yürütüyorsa bu hukuki süreçle ilişkili olarak her türlü adım atılır ve bu konuda halkımızın huzuru, ülkemizin istikbali neyi gerektiriyorsa adımlar tereddütsüz atılır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kast ettiği budur" ifadelerini kullandı.