T24 LogoT24 Logo
Gündem

Davutoğlu'ndan Esenler'e 90 bin kişilik yeni konut sözü

Başbakan Davutoğlu, yeni bir çevre ve yeşil anlayışı içinde, dünyanın en büyük 3. şehir parkına Esenler ve İstanbul'un sahip olacağını söyledi

12 Mayıs 2015 00:59

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Esenler'deki konuşmasında, "En güvenli konutlara sizi oturtmak, bizim görevimizdir. Onun için 90 bin yeni konut, inşallah inşa edilecek" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, Esenler Belediyesi arazi devir töreninde vatandaşlara hitap etti.

Başbakan Davutoğlu, "40 bin konut var ki Esenler'de, bu yoğun şehirleşme içinde, şu anda dahi içinde oturulması bakımından, hem imar hem statik bakımdan sıkıntılar var. Sizin güvenliğiniz bizim namusumuzdur. En güvenli konutlara sizi oturtmak, bizim görevimizdir. Onun için 90 bin yeni konut, inşallah inşa edilecek" dedi.

Esenler'de yaşayan vatandaşların en kaliteli ve konforlu konutlara kavuşacağını belirten Davutoğlu, "Esenler'deki konut stokunun, bina stokunun yüzde 72'si sorunlu. Allah muhafaza bir depremde ciddi sarsıntı geçirebilir. Bizim birinci görevimiz, vatandaşa güvenli konutlar sağlamaktır" şeklinde konuştu.

Davutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü.

"Dünyanın en büyük kentsel dönüşümü, İstanbul'da yapılıyor. Biz vadettiğimiz her şeyi gerçekleştiriyoruz. Esenler, bu tarihi bir proje. Dünyanın en büyük kentsel dönüşüm projesi alan itibarıyla. 2,5 milyon metrekare ile dünyanın en büyük şehir parkı. Dünyanın en büyük şehir parkına sahip olacak olan Esenler memnun musun?"

Başbakan Davutoğlu, yeni bir çevre ve yeşil anlayışı içinde, dünyanın en büyük 3. şehir parkına Esenler ve İstanbul'un sahip olacağını da söyledi.

 

ETİKETLER

ahmet davutoğluesenlerkonuthaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24