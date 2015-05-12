Davutoğlu'ndan Esenler'e 90 bin kişilik yeni konut sözü

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Esenler'deki konuşmasında, "En güvenli konutlara sizi oturtmak, bizim görevimizdir. Onun için 90 bin yeni konut, inşallah inşa edilecek" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, Esenler Belediyesi arazi devir töreninde vatandaşlara hitap etti.

Başbakan Davutoğlu, "40 bin konut var ki Esenler'de, bu yoğun şehirleşme içinde, şu anda dahi içinde oturulması bakımından, hem imar hem statik bakımdan sıkıntılar var. Sizin güvenliğiniz bizim namusumuzdur. En güvenli konutlara sizi oturtmak, bizim görevimizdir. Onun için 90 bin yeni konut, inşallah inşa edilecek" dedi.

Esenler'de yaşayan vatandaşların en kaliteli ve konforlu konutlara kavuşacağını belirten Davutoğlu, "Esenler'deki konut stokunun, bina stokunun yüzde 72'si sorunlu. Allah muhafaza bir depremde ciddi sarsıntı geçirebilir. Bizim birinci görevimiz, vatandaşa güvenli konutlar sağlamaktır" şeklinde konuştu.

Davutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü.

"Dünyanın en büyük kentsel dönüşümü, İstanbul'da yapılıyor. Biz vadettiğimiz her şeyi gerçekleştiriyoruz. Esenler, bu tarihi bir proje. Dünyanın en büyük kentsel dönüşüm projesi alan itibarıyla. 2,5 milyon metrekare ile dünyanın en büyük şehir parkı. Dünyanın en büyük şehir parkına sahip olacak olan Esenler memnun musun?"

Başbakan Davutoğlu, yeni bir çevre ve yeşil anlayışı içinde, dünyanın en büyük 3. şehir parkına Esenler ve İstanbul'un sahip olacağını da söyledi.