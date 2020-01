Davutoğlu'ndan 'dört bakan' göndermesi: Biz bu makamları babamızdan almadık

Başbakan Ahmet Davutoğlu, dört eski bakanın yeniden yargılanmalarının yolunu açacak girişimleri değerlendirdi.

NTV'de katıldığı bir programda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Davutoğlu, "Koalisyon aşamasında TBMM'ye bakanlarla ilgili Yüce Divan önergesi koalisyon kurmanızı etkiler mi" sorusuna "Ben dahil hiç kimse hesap sorulamaz değildir. Kim benden hesap soracaksa ben buradayım. Biz bu makamları babamızdan almadık" yanıtı verdi. Davuoğlu şöyle devam etti:



"Biz milletten aldığımız emaneti koruyarak hizmet etmeye çalışıyoruz. Benim bu konudaki tutumum son derece açıktır. Kimse hesap verilemez veya hesap vermeyecek konumda değildir. Herkes hesap verir. Biz inananlar içinse iki hesap birden var. Partimle ilgili herkes de aynı durumdadır, hiç kimse bunun istisna değildir.

'Zırhınız ağırlığınız olmayacak'

Davutoğlu, "Ortaçağ kıyafetlerine bakıyorsunuz, birinde zırh var, korumaya dayalı. Öbürü Akıncı kıyafeti, bir cepken bir kılıç. Hareket etmeye, yürümeye dayalı. Zırh koruyor görünüyor ama aslında hareket etmenizi engelliyor ve her an kollamanız gereken bir psikoloji var. Bu örneği vererek, siyasetteki arkadaşlarıma ‘Zırhınız, ağırlığınız olmayacak. Ağırlık olarak taşıdığınız her şey hareketinizi engeller’ diyorum" dedi.