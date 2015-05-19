Davutoğlu'ndan Doğan grubuna: Bize başyazılarla dizayn veremezsiniz

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye verilen idam cezası üzerinden başlayan polemik sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eleştirilerine bir başyazı ile cevap veren Doğan Medya Grubu'na tepki göstererek, "Buradan Doğan Grubu'na sesleniyorum. Basın özgürlüğüne saygımız sonsuzdur. Ama herkes yerin yurdunu bilecek. Bize başyazılarla dizayn edemezsiniz. Biz sizin pijamalarla karşılayacağınız başbakanlardan değiliz" dedi.

Doğan Medya Grubu bünyesindeki Hürriyet ve Posta gazeteleri, Hürriyet'in internet sitesindeki "Yüzde 52 oy alan Cumhurbaşkanı’na idam" başlığına "Ey Doğan Medya Grubu, siz daha avucunuzu çok yalarsınız" diyerek tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yayımladıkları başyazıda "Başlığımızın aynısını siz söylediniz, sürgün mü edeceksiniz bizi, bizden ne istiyorsunuz?" yanıtını vermişti.

Partisinin Zonguldak mitinginde halka hitap eden Davutoğlu'nun açıklamalarından ilgili bölümler şöyle:

Bir medya grubu hani 417 el kaosa kalktı diyen Doğan medya şimdi kalkmış özgürlüklerden bahsediyor. Daha önce de bana hitaben bir yazı yazdılar. Basın özgürlüğüne saygımız sonsuz ama herkes yerini yurdunu bilecek.

DHKP-C denilen terör örgütü bir savcımızı şehit etti. Bütün gece biz savcımız için dua ederken bunlar internet sayfalarında şehit savcımızın başına dayanan silahla fotoğrafını bastılar. Gece yarısı haber gönderdim. Yarın gazetede bunu basmayın, şehit savcımızın ailesi var. Gece yarısı tüm basına haber gönderdik. Ne olur bu halde basmayın. Cenaze töreninde onun çocuğu şehit savcıyı böyle görmesin dedik. Ertesi gün şehit savcımızın o fotoğrafını bastı. Buna bir insan olarak, bir baba olarak, bir kardeş olarak isyan ediyorum. Ettim, ediyorum. Türkiye’nin en çok sattığını iddia eden gazetenin baş sayfasında şehit savcının o fotoğrafı. Bütün ricalarımıza rağmen o resmi bastılar. Onları cenazeye almayınca ertesi gün tehditkar bir başyazıyla bana cevap vermeye kalktılar. Biz sizin huzurunuza pijamayla çıkacağınız değiliz. Biz gücümüzü sizden almadık. Allah’tan ve milletten aldık. O eski Türkiye idi. Başbakan’a talimat verdikleri, Başbakan’ı eşofmanla karşıladıkları eski Türkiye idi.

Bugün de cumhurbaşkanımıza cevap veriyorlar. Oturun gazeteciliğinizi yapın. Ama eğer bir şehidimizin aziz hatırasına saygısızlık yaparsanız karşısında bizi bulursunuz. Kışkırtıcı yayın yaparsanız sessiz kalmamız mümkün değil.

9 aylık Başbakanlık dönemimde bir kez ricada bulunmuşsak siz bunları yapmamışsanız bizi karşınızda bulursunuz.