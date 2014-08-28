Davutoğlu'ndan Dışişleri'ne: Uçaklar evimiz oldu, ailelerinizden özür diliyorum

Başbakanlık görevini devralmaya hazırlanan Ahmet Davutoğlu, beş yıldır birlikte görev yaptığı Dışişleri Bakanlığı personeline veda etti, "Uçak evimiz oldu, ailelerinizden özür diliyorum" dedi.

Ankara'da Dışişleri Bakanlığı binası önünde düzenlenen törende konuşan Davutoğlu, 1 Mayıs 2009'da göreve geldiğinde, ilk amaçlarının her Türk diplomata özgüven aşılamak ve her konuda Türkiye'nin bir görüşü olduğunu dünyaya göstermek olduğunu söyledi.

Davutoğlu, "Göreve başladığımda 'hiçbir toplantıda, hiçbir yerde pasif bir diplomat görmek istemiyorum' demiştim. Başkalarının görüşüne göre değil, önce kendi görüşümüzü ortayı koymayı amaçlayan bir politika görmek istiyorum' demiştim" diye konuştu.

Türk dış politikasının bugün geldiği noktadan gurur duyduğunu belirten Davutoğlu, "Bugün mesleki ve kurumsal anlamda daha güçlü bir Dışişleri var" dedi.

"Türkiye’nin çevresinde barış kuşağı oluşturmak bir borçtur" diyen Davutoğlu Dışişleri personelinin ailelerine de şöyle seslendi:

"İnsani boyuta gelmek istiyorum. Diplomat arkadaşlarımızın eşlerinden, ailelerinden özür diliyorum. Haklarını helal etsinler. Personelimiz son beş yılda ailelerine yeteri kadar zaman ayıramadılar. Uçağı ev edindik adeta. Ben yedi yıl yatılı okudum. Uçağımız da havalandıktan bir süre sonra okul yatakhanesine dönüyordu. Kabinde bazen arka taraflara doğru yürürdüm, bir bakardım bir arkadaşımın başı diğerinin omzunda."

Al Jazeera