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Davutoğlu'ndan Demirtaş'a: Cumhurbaşkanımıza 'muhtar bile olamaz' diyenlerle aynı yerdesin

'CHP ile her türlü pazarlığa giren Demirtaş’ın konuşacak yüzü yok'

17 Mart 2015 19:49

Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin bugünkü grup toplantısını tek cümleyle "Recep Tayyip Erdoğan, seni başkan yaptırmayacağız" diyerek bitiren HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a Twitter hesabından yanıt verdi. Davutoğlu, "Demirtaş'ın dönüp dolaşıp geldiği yer, 1990'larda Kürt vatandaşlarımızın iradesini yok sayan vesayetçilerle aynı yer olmuştur. Bu vesayetçilerle dün sayın Cumhurbaşkanımıza 'muhtar bile olamazsın' diyenler bugün sokağa çıkamaz durumdadır" ifadelerini kullandı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’a hitaben, Twitter’da şunları yazdı:

HDP Eş Başkanı Demirtaş’ın bugünkü açıklaması had bilmezliğin ve demokrasiye saygısızlığın yeni örnekleridir. Demirtaş’ın dönüp dolaşıp geldiği yer, 1990’larda Kürt vatandaşlarımızın iradesini yok sayan vesayetçilerle aynı yer olmuştur. Bu vesayetçilerle dün sayın Cumhurbaşkanımıza ‘muhtar bile olamazsın’ diyenler bugün sokağa çıkamaz durumdadır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığına karar verecek olan sadece ve sadece aziz milletimizdir.

Demirtaş’ın pazarlık partisi değiliz sözlerine tüm milletimiz sadece gülmektedir. AK Parti’yi “kirli pazarlık”la anmak onun haddi değildir. AK Parti bugüne kadar hiçbir siyasi partiyle seçim pazarlığı yapmamış, tamamen milletin teveccühüne dayanmıştır.

CHP ile her türlü pazarlığa giren Demirtaş’ın bu konuda söyleyecek sözü de yok, konuşacak yüzü de.

Daha son yerel seçimlerde tek ortak noktaları Ak Parti’ye karşı çıkmak olan tüm muhalefet partileri her yerde bize karşı işbirliği yapmıştır

Sonuç ise onlar için hüsran oldu.Ak Parti’nin Demirtaş gibilerin ittifakına da verecekleri akla da ihtiyacı yok.Bize aziz milletimiz yeter.

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