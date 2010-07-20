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Politika

Davutoğlu'ndan Chelsea Clinton'a düğün hediyesi

Kabil Konferansı için Afganistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un kızı Chelsea'ye düğün hediyesi göndere

20 Temmuz 2010 03:00

T24- Kabil Konferansı için Afganistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un yakında evlenecek olan kızı Chelsea Clinton'a düğün hediyesi gönderecek. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kabil Konferansı çerçevesinde ikili temaslarda bulunan Davutoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Clinton ile de ayaküstü bir görüşme yaptı.

Davutoğlu'nun bu görüşmede, Clinton'un yakında evlenecek olan kızı Chelsea için bir vazoyu düğün hediyesi olarak yanında bu ülkeye getirdiğini, Afganistan'da yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle vazoyu elden teslim etmek yerine Kabil'de bulunan ABD Büyükelçiliği kanalıyla iletileceğini Hillary Clinton'a aktardığı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Kabil'de Clinton'un yanı sıra BM Genel Sekretetri Ban Ki-mun ve NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ile bir araya geldi.

Davutoğlu'nun Rasmussen ile yaptığı görüşmede NATO-AB ilişkilerinin ele alındığı öğrenilirken, Rasmussen'in muhtemelen eylül ayında Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağı bildirildi.

Davutoğlu ayrıca, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Yunanistan Dışişleri Bakanı Vekili Dimitris Druças ve İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu ile ikili görüşmeler yaptı.

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