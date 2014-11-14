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Davutoğlu'ndan 'bedelli askerlik' açıklaması

Başbakan Davutoğlu, 'Obama'nın ulusal güvenlik ekibinden Suriye stratejisinin değiştirilmesini istediği' yönündeki iddialara da cevap verdi

14 Kasım 2014 14:33

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın "Görüşleri alarak Başbakan'a ilettik, kendisi karar verecek" dediği bedelli askerlik konusunda konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "değerlendirmelerinin süreceğini" söyledi.

Avustralya’da temaslarda bulunan Başbakan Ahmet Davutoğlu, açıklamalarda bulundu.

G20 toplantısında Türkiye’nin önceliklerini dile getireceğini ifade eden Davutoğlu, "Son 4 yılda siyasi istikrarını koruyan ülke çok az. Dünya hala kapsamlı bir kriz anaforunda. Türkiye küresel krizi az hasarla atlatıyor. Zirvede KOBİ’leri anlatacağız" diye konuştu.

Davutoğlu, ABD Başkanı Barack Obama'nın ulusal güvenlik ekibinden Suriye stratejisinin değiştirilmesini istediği yönündeki iddiaların hatırlatması üzerine şunları ifade etti:

“Yarın Obama’yla görüştüğümde bu konuları da ele alırız. Haber doğru bir yaklaşımı yansıtıyor. Suriye’deki problem sadece askeri, sadece terör, sadece siyasal bir problem değildir. Rejimin kendi halkını katletmesiyle insani bir trajediye dönüşmüştür. Kobani’ye noktasal, havadan müdahale yeterli olmaz. IŞİD gider başka bir örgüt gelir. Önemli olan yeni bir siyasi yapının olmasıdır. Suriye ve Irak’taki temel problem belli bir toplumsal kesimin sistem dışına itilmesidir. Bütün bu sorunun nedeni Esad rejiminin baskıcı tutumudur.”

Davutoğlu, bedelli askerlik konusunda değerlendirmelerinin süreceğini ifade etti.

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