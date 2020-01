Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye 'şerefsiz' yanıtı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "AKP iktidar olmazsa sosyal yardım alamazsınız diyen şerefsizler, yarın Türkiye'de kaçacak delik arayacaksınız" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi. "Biz Sayın Bahçeli'yi yuhalatmadık. Ancak Bahçeli günlerdir bize hakaret ediyor" diyen Davutoğlu, "Bir siyasetçinin şerefi vatan toprağının her köşesine adım atmasıyla ölçülür. Sesleniyorum Bahçeli'ye bize "şerefsiz" diye seslendiği için. Hakkari'deki albayrak benim şerefimdir. Diyarbakır'daki albayrak benim şerefimdir, o şerefi biz ayakta tutuyoruz. Hadi milli şeref peşindeyse, meydan okuyorum, Türkiye'nin her meydanına gitsinler, halkla kucaksınlar, ondan sonra bize milliyetçilik taslasınlar" dedi

Davutoğlu, partisi AKP'nin Isparta'da düzenlenen mitingde halka seslendi. Davutoğlu, 30 Mart yerel seçimlerinde Isparta'da birinci parti olarak çıkan MHP'ye yüklendi.

Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Selam olsun, selam olsun, selam olsun. Isparta benim kendimi Konyalı gibi addettiğim şehirdir. Isparta milli birlik ve beraberliğin ne olduğunu Bediüzzmana'ı bağrına basarak gösterdi. Bazıları bunu anlamaz. Bazıları Türkiye'yi sadece Batı'dan , sahillerden ibaret sanır ama AK Parti ideali 78 milyon 1 kişi gibidir, 1 kişi 78 milyon kişi gibidir.

Bu topraklarda CHP zulmünün ne olduğunu en iyi siz bilirsiniz. Isparta aynı zamanda şehit diyarıdır. Tek parti zulmünü en iyi siz bilirsiniz.

Bediüzzaman'ı Isparta'ya süren zihniyet diyor ki Diyanet'i kaldıralım. Türkiye'de ne kadar güzel değer varsa hepsine savaş açan CHP zihniyeti.

CHP o günden beri hiçbir zaman tek başına iktidar olamadı, olamayacaklar.

‘CHP ve HDP aynı kaptan su içiyor’

Nasıl CHP zihniyeti Türkiye'nin Batısı'nda tek parti zihniyetini sürdürüyorsa HDP de Doğu'da aynı zihniyeti sürdürüyor. O da Diyanet kapansın diyor. CHP ile HDP artık aynı kaptan su içiyor. Bunu bilin. CHP'ye verilen her oy HDP'ye verilmiş gibidir. HDP'ye verilen her oy da CHP'ye verilmiş gibidir. O zihniyeti savunan CHP'ye HDP'ye yol verir miyiz?

‘Kasetti, şantajdı bunların hiçbirine yönelmeyeceğiz’

Nefret onlara hikmet bizle yakışır. Kim ne sebeple olursa olsun, şantajdı vs. haberler üzerinden kim siyaset yaparsa karşısında bizi bulur. Bütün siyasi partilere, aydınlara çağrıda bulunuyorum. Hiçkimse hiçbir istismara yönelmemeli. Kasetti, şantajdı bunların hiçbirine yönelmeyeceğiz.

‘Sesleniyorum Bahçeli'ye, 'şerefsiz' diye hitap ettiği için...’

Bize hakaret etmemiş olsaydı bunları söylemezdim ama bir siyasetçinin şerefi vatan toprağının her köşesine adım atmasıyla ölçülür. Sesleniyorum Bahçeli'ye şerefsiz diye hitap ettiği için biz ona hikmet dersi vereceğiz. Hakkari'deki al bayrak benim şerefimdir. Diyarbakır'daki al bayrak benim şerefimdir.

Beni herkes bilir, Toroslarda doğmuş bir yörük Türkmen çocuğuyum. Biz hoca Ahmet Yesevi'nin yolcularıyız. Onun talebesi hocası Kars'ta , Malazgirt orada.

‘Madem ki er meydanı hesaplaşalım’

Madem ki er meydanı, hesaplaşalım. Şeref hesabı yapalım. Yurt dışındaki her bir ecdad yadigarı bizim şerefimizdir. Orhun Anıtları'nı kim restore etti. Bahçeli 3 yıl Başbakan Yardımcılığı yaptı, oraya giden yolu yaptı mı?

Malazgirt'ten bahsediyorsunuz. Sultan Sencer'in türbesini kim imar etti. MHP döneminde yurt dışındaki ecdad topraklarında taş üstüne taş konmadı.

O iktidar döneminde Ankara'dan çıkamadılar ki yurtdışına çıksınlar. Bir milletin onuru, şerefi kudretle olur kudretle.

‘Biz TSK'ya onur kazandırdık onur’

Biz TSK'ya onur kazandırdık, onur. Süleyman Şah'a gittim. Orada bulunan bütün toplar ve diğerleri ve dahi her malzeme artık yüzde 100 T.C damgalı. Şeref budur. Bir milletin yurt dışındaki itibarı da parasının değeri ile ölçülür. 2002'de herkes görünürde milyarderdi ama gerçekte herkes bir gecede fakirleşmiyor muydu?

Gelin şu siyasi mücadeleyi edeple adapla hikmetle yapalım. Nefret onlara, hikmet bizlere. Biz hiçbir yere gitmedik, ne AB kapısında bekledik, ne IMF kapısına gittik. Biz gönül kapısına gittik gönül kapısına.

Bahçeli gelirse, herhalde gelecek bu soruları kendisine sorun.

Kılıçdaroğlu bir yoksulluk edebiyatı yapıyor kendince. Ben maliye biliyorum diyor ama daha matematik bilmiyor.

2002'de Türkiye'deki cep telefonu sayısı 23 milyondu şimdi ise 72 milyon. Neredeyse bebeklerin bile başına bir telefon düşüyor.

Al bayrağı her an ve her yerde dalgalandırmaya var mısınız?

Isparta bütün bu bölgenin ulaşım merkezidir.

755 yataklı Isparta Şehir Hastanesini inşa ediyoruz. Isparta - Konya arasındaki yol en iyi şartlara getirilecek.

Hedeflere de inşallah birlikte yürüyeceğiz. Türkiye siyasetinde olan herkese hikmet dersi vermeye var mısınız? Doğu ile Batı'yı kardeş kılmaya var mısınız?

7 Haziran'da bu yolda yeni bir tarih yazmaya var mısınız?