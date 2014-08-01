Davutoğlu'ndan ateşkes açıklaması: Çabalarımız sonuca ulaştı

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Gazze'de varılan 72 saatlik ateşkes anlaşmasını Twitter hesabı üzerinden değerlendirdi.

Konuya ilişkin hükümetten ilk açıklama Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'dan geldi.

Davutoğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Çabalarımız sonuca ulaştı, ateşkesin sürekli olması için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Ateşkes öncesinde ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Katar Dışişleri Bakanı Halid Bin Muhammed El-Atiyye ile görüştüğünü belirten Dışişleri Bakanı, gece de Hamas Siyasi Büro Şefi Halit Meşal ve Atiyye ile telekonferans gerçekleştirerek, detayları gözden geçirdiklerini kaydetti.

Davutoğlu, yoğun çaba sarf eden Kerry, Atiyye ve Meşal'e, teşekkür ederek, "Ateşkesin sürekli olması ve akan kanın durması için çalışmaya devam edeceğiz. Gazze'nin yeniden imarı ve yaraların bir an önce sarılması da en önemli önceliklerimiz arasında" değerlendirmesinde bulundu.