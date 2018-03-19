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Davutoğlu'ndan AKP'ye 'uyarı': Görünmeyen koalisyonlardan uzak durmak gerekir!

Davutoğlu, İBB Başkanlığı'na aday olacağı yolundaki iddiaya yanıt verdi

19 Mart 2018 17:58

Türkiye'nin 26. Başbakanı Ahmet Davutoğlu, kendisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı yönündeki iddiaları yalanladı. "Ben de haberlerden duydum. Ben de şaşırıyorum" diyen Davutoğlu, 2019 Seçimi öncesi oluşturulan Cumhur İttifakı hakkında da konuştu. İttifakın 2019 seçimi için yapılan bir düzenleme olduğunu belirten Davutoğlu, "15 Temmuz'dan sonra gelinen ortak mutabakat önemli. Ancak görünmez ve adı konulmayan koalisyonlar dönemi başlatmamak gerekir" uyarısında bulundu.

"Ortalığı dalgalandırmak istiyorlar"

Best FM'de Ufuk Karcı'nın sunduğu Konuşan Türkiye programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, "Belediye Başkanlığı Adaylık söylentisini, ben de haberlerden duydum. Bizi tanıyanlar, bilir. Hayatta hiçbir makamın peşinden koşmadım. Yüreğimin sesi içinde davrandım. Öyle bir şey gündemimde yok. Ben de şaşırıyorum. Bu, söz konusu değil. Herhalde, Başbakanlıktan sonra benim, boş kaldığımı düşünenler oldu. Halbuki ben, yine gece gündüz çalışıyorum. Sanırım birileri kulis haberi ile ortalığı dalgalandırmak istiyor. Böyle bir şey yok." dedi.

Davutoğlu, itibar suikastı yapmaya devam eden troller olduğunu hatırlatarak; "Başbakanlığı bırakınca, arenadaki bir savaşçı gibi, tüm mihferinizi, zırhınızı çıkarıyorsunuz. Karşı taraf ise hepsi birden oklarını size yöneltiyor. Bir zamanlar yanınızda olduğunu zannettikleriniz ile bir de çakallar var. Parayı kim verirse, ona yamananlar. Onlar da saldırıyor. Ama siz kaçmıyorsunuz. Tribündeki izleyici; yani halk, her şeyi görüyor. Ben, mücadelemi sürdüreceğim. Unutmamak lazım ki, bugün size hizmet eden troller, yarın başkası parayı verince, O'nun hizmetine girer" ifadelerini kullandı.

"Görünmeyen koalisyonlardan uzak durmak gerekir"

2019 Seçimi öncesi oluşturulan Cumhur İttifakı hakkında da konuşan Davutoğlu, şunalrı kaydetti:

"2019 Seçimi için yapılan bir düzenleme. 15 Temmuz'dan sonra gelinen ortak mutabakat önemli. Ancak görünmez ve adı konulmayan koalisyonlar dönemi başlatmamak gerekir. 1 Kasım seçimlerinde, AK Parti'nin tek başına iktidar olduğunu unutmamak lazım. AK Parti, kararlar alırken, bunu unutmaması lazım. Ülke menfaatleri için, partiler arası uzlaşı önemlidir. Ancak, 1 Kasım'ın ortaya koyduğu tabloya aykırı olur" dedi.

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