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Davutoğlu: Karakaya, hiçbir sansüre boyun eğmedi

"Bir kalem mücahidiydi..."

09 Ocak 2016 11:12

Başbakan Ahmet Davutoğlu Yeni Akit Gazetesi'ne Hasan Karakaya için taziye ziyaretinde bulundu.

Davutoğlu, dün Cuma namazını İkitelli'deki Demirciler Kooperatifi Camii'nde kıldı. Namaz çıkışı vatandaşları selamlayan Davutoğlu, daha sonra Küçükçekmece'deki Yeni Akit Gazetesi'nin bulunduğu binaya geldi. Başbakan Davutoğlu, gazetenin yetkileriyle yaklaşık 30 dakika görüştü. Başbakan Davutoğlu, gazetenin yetkililerine, hayatını kaybeden Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hasan Karakaya için taziye dileklerinde bulundu.

Başbakan Davutoğlu, taziye ziyareti esnasında Akit TV'ye yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Rahmetli Hasan Bey hepimizin takdir ettiği yiğit, cesur, hiçbir tehditten baskıdan yılmayan, hiçbir sansüre boyun eğmeden düşündüğünü söyleyen bir kalem mücahidiydi. Allah rahmet eylesin. Kendisini hep hayırla andık, hayırla yaşadı ve çok hayırlı bir mekanda son nefesini Hazreti Peygamber’in huzurunda verdi. Cenazesinde katıldığımızda orada gördüğümüz samimiyet, herkesin onun hakkındaki hayr şehadeti onun ahirete götürdüğü en güzel mirastır. Eminim Akit gazetesi ondan sonra da onun mirasına sahip çıkacak yazarlarla yoluna devam edecektir.” 

 

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