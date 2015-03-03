T24 LogoT24 Logo
Gündem

Davutoğlu'ndan '3 dönem kuralı' açıklaması

'Bir dönem ara verilse bile hepsi geri dönebilecek kadar genç ve dinamiktirler'

03 Mart 2015 10:41

AKP'deki 3 dönem kuralıyla ilgili konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "İlkesel olarak doğru bir tutum. Kural uygulanacak. İstisna getirmem" ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde 3 dönem kuralına takılan AKP'li 78 vekil Ak Saray'a çıkarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan kuralın kaldırılmasını talep etmişlerdi. Erdoğan da vekillere "bu konuda karar mercii Davutoğlu'dur" cevabını vermişti.

Davutoğlu konuyla ilgili şunları söyledi:

"Her biri bizim için çok kıymetli arkadaşlardır. Ancak parti tüzüğünde bir prensip konmuş başta. Herkes bir dönem ara versin ki şimdi isimleri aklıma geliyor ama CHP'de 40 yıl milletvekili olanlar var. Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımız'dan sonra bu konu tartışılda ve kalmasına karar verildi. Bu konu şahsen benim de takdir ettiğim bir maddedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu maddenin kalması yönünde görüşleri var.

Dava arkadaşlarımla bir araya geldim görüştüm. Hepsi bu partinin en ayrılmaz unsurlarıdır. Bir dönem ara verilse bile hepsi geri dönebilecek kadar genç ve dinamiktirler. Hepsi ve ayrıca bu dönemde partinin değişik kurullarında her an bizimle beraber çalışılabilecek belki daha fazla katkı sağlayacak bir dönem olarak görmek lazım. Ben kendilerine her türlü desteği göstereceğimizi de söyledim. Partide sınır yok. Bu prensiple ilgili bir konudur. İstisna uygulanırsa herkese uygulanması lazım. Bu arkadaşlarımızın emeği hepimiz gibi aziz hatta daha azizdir. Hiç bir makam kalıcı ve baki değildir. Kimin ne kadar hizmet ettiği değil önemli olan kimin nasıl hizmetettiğidir. Bazen çok kısa hizmet yapar ama tarihin akışına iz vurur."

 

ETİKETLER

davutoğluakpak parti3 dönem kuralıprensiperdoğan

İlgili Haberler

Saraya ‘3 dönem yasağını kaldırın’ ziyareti

3 dönem kuralı nedeniyle siyasete veda edecek milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24