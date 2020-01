Davutoğlu'ndan '3 dönem kuralı' açıklaması

AKP'deki 3 dönem kuralıyla ilgili konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "İlkesel olarak doğru bir tutum. Kural uygulanacak. İstisna getirmem" ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde 3 dönem kuralına takılan AKP'li 78 vekil Ak Saray'a çıkarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan kuralın kaldırılmasını talep etmişlerdi. Erdoğan da vekillere "bu konuda karar mercii Davutoğlu'dur" cevabını vermişti.

Davutoğlu konuyla ilgili şunları söyledi:

"Her biri bizim için çok kıymetli arkadaşlardır. Ancak parti tüzüğünde bir prensip konmuş başta. Herkes bir dönem ara versin ki şimdi isimleri aklıma geliyor ama CHP'de 40 yıl milletvekili olanlar var. Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımız'dan sonra bu konu tartışılda ve kalmasına karar verildi. Bu konu şahsen benim de takdir ettiğim bir maddedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu maddenin kalması yönünde görüşleri var.

Dava arkadaşlarımla bir araya geldim görüştüm. Hepsi bu partinin en ayrılmaz unsurlarıdır. Bir dönem ara verilse bile hepsi geri dönebilecek kadar genç ve dinamiktirler. Hepsi ve ayrıca bu dönemde partinin değişik kurullarında her an bizimle beraber çalışılabilecek belki daha fazla katkı sağlayacak bir dönem olarak görmek lazım. Ben kendilerine her türlü desteği göstereceğimizi de söyledim. Partide sınır yok. Bu prensiple ilgili bir konudur. İstisna uygulanırsa herkese uygulanması lazım. Bu arkadaşlarımızın emeği hepimiz gibi aziz hatta daha azizdir. Hiç bir makam kalıcı ve baki değildir. Kimin ne kadar hizmet ettiği değil önemli olan kimin nasıl hizmetettiğidir. Bazen çok kısa hizmet yapar ama tarihin akışına iz vurur."