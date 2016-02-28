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Politika

Davutoğlu'ndan '28 Şubat' açıklaması: Şiir okuduğu için hapse atılan Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı makamında

"Yeni Türkiye; vesayetin, cuntaların, paralel yapıların olmadığı, özgürlüklerin hakimiyetinde bir Türkiye olacak"

28 Şubat 2016 17:56

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 28 Şubat 1997'nin 19. yıl dönümüyle ile ilgili Twitter'dan açıklamalarda bulundu. "28 şubat bin yıl sürecek" diyenlerin hedeflerinin AKP ile boşa çıktığını söyleyen Davutoğlu, "28 Şubat döneminde, okuduğu bir şiir için hapse atılan Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı makamında" dedi.

Yeni Türkiye'nin özgürlüklerin ve milli iradenin hakimiyetinde bir Türkiye olacağını söyleyen Davutoğlu, şu mesajları paylaştı: "28 Şubat'ta, milletin kendisi tehdit ilan edilmiş, İmam hatiplerde yetişmiş gençlere üniversite kapıları kapatılmaya çalışılmıştı. Milleti yok sayanların ve '28 Şubat bin yıl sürecek.' diyenlerin hedeflerini aziz milletimiz AK Parti ile boşa çıkardı. Yeni Türkiye, bugün hamdolsun ki, başörtülülerin baskı altında olduğu, fikir söylemenin imkansız görüldüğü o dönemleri geride bıraktı. 28 Şubat döneminde, okuduğu bir şiir için hapse atılan Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı makamında. Yeni Türkiye; vesayetin, cuntaların, paralel yapıların olmadığı, özgürlüklerin, milli iradenin hakimiyetinde bir Türkiye olacak."


 

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