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Davutoğlu'nun "Hacı Birlik'i sürükleyen polisler görevden alındı" açıklamasına HDP'den yalanlama

HDP Milletvekili Leyla Birlik: Görevden uzaklaştırıldığı söylenen 2 kişinin kamerayla çekim yaptığı için uzaklaştırıldı

20 Aralık 2015 18:35

HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, Şırnak'ta Hacı Lokma Birlik'in cenazesinin "akrep" adı verilen aracın arkasına bağlayarak sürükleyen polislerin meslekten atıldığını açıklayan Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu yalanladı. Birlik, "Görevden uzaklaştırıldığı söylenen 2 kişinin sadece kamerayla çekim yaptığı için görevden uzaklaştırıldığı iletildi" dedi.

Cumhuriyet'ten Selin Gördüner'in haberine göre Şırnak’ta polislerle girdiği çatışmada öldürülen Hacı Lokman Birlik’in cenazesinin polis aracına bağlanarak karakola kadar sürüklenmesiyle ilgili soruşturmada 2 polis açığa alınmış, olay yeri görüntülerinde 30’a yakın polis olmasına karşın Şırnak Emniyet’i sadece 6 polisin kimliklerini savcılığa iletmişti. Şimdiye kadar hiçbir polisin ifadesi alınamadı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Brüksel dönüşü uçakta gazetecilere Birlik’in cenazesini sürükleyen polislerin meslekten men edildiğini söylerken Birlik’in yengesi HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik ise “Ama dosyada öyle bir belge yok. Görevden uzaklaştırıldığı söylenen 2 kişinin sadece kamerayla çekim yaptığı için görevden uzaklaştırıldığı iletildi. Bu hukuk mudur? Adalet midir? Başbakan’ın hukuku herhalde bu” dedi.

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