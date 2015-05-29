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Valilik: Davutoğlu'na tahsis edilen resmi plakalı araçlara sivil plaka takılsın!

Afyonkarahisar Valiliği'nin 41 aracı Davutoğlu'na tahsis ettiği ortaya çıktı

29 Mayıs 2015 15:20

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Afyonkarahisar ziyareti öncesinde Valilik’ten ilgili birimlere gönderilen yazıda, “Başbakanımız şehre gelecek, bütün araçlarınızı ve şoförlerinizi hazır tutun” denildi ve araçların resmi olduğunun belli olmaması için de “sivil plaka” takılması istendi.

Afyonkarahisar Valiliği’nin, 15 Mayıs’ta kentte yapılan AKP mitingi öncesi, aralarında kaymakamlıkların da bulunduğu, 19 kamu kurumuna yazdığı yazıyı Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk ulaştı.

 

41 şoförün ismi tek tek yazıldı

 

Talimatın ekinde, hangi kurumda hangi araçların “sivil plaka” takılarak mitinge gideceği ve hangi şoförlerin görevlendirileceği de tek tek yazıldı. Bu şekilde 41 araçlık liste hazırlandı. Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış imzasıyla ilde bulunan, kaymakamlıklar dahil, 19 kamu kurumuna gönderilen talimat şöyle:

“Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun ilimizi ziyareti sırasında 12.05.2015/16.05.2015 tarihleri arasında kullanılmak üzere, bilgileri ekli listede gönderilmiş olan şoför ve kurumunuz araç/araçları görevlendirilmiş olup, adı geçenlere tebligatın yapılarak, tebliğ belgelerinin kurumunuzda saklanması, araçların sivil plakalı olup yakıt ikmalleri yapılmış olarak talimat almaya hazır şekilde bekletilmesi ve bir aksaklığa mahal verilmemesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederiz.” Talimatın şaşkınlık yarattığı belirtildi.

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