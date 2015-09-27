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Politika

'Davutoğlu’na sunulan anketlerde, HDP’nin oy oranı yüzde 12-13 arasında çıkıyor'

AKP kulislerine göre 276 milletvekili 'bıçak sırtında' görülüyor

27 Eylül 2015 11:40

HDP’nin baraj altında kalması durumunda tek başına iktidarı garantileme hesabı yapan AKP’ye sunulan son anketlerde HDP’nin oy oranının en az yüzde 12 çıktığı öne sürüldü. 1 Kasım’da oy oranı yükselse bile partide yapılan hesaplamalarda 276 milletvekili sayısına ulaşılmasına kesin gözüyle bakılamıyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın kulis haberi şöyle:

 

'Oyları düşmüyor'

 

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “1 Kasım’da tek başına iktidar göründü” sözünün dayandığı AKP’nin son anketine göre, partinin oy oranı yüzde 44’lere çıkmasına karşın HDP’nin oy oranı düşmüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “1 Kasım seçimlerinde HDP’nin baraj altında kalması bir risk oluşturmaz. 80 vekil çıkardılar da ne oldu, her tarafı yakıp yıkmadılar mı?” dediği HDP’nin oy oranı ise AKP’nin anketlerinde yüzde 12’nin altına düşmüyor. Başbakan Davutoğlu’na sunulan anketlerde, HDP’nin oy oranı yüzde 12-13 arasında çıkıyor.

 

276 da bıçak sırtında

 

AKP yönetimi, HDP’nin oy oranının düşmemesi nedeniyle tek başına iktidar hesabını CHP, MHP, HDP ve SP’den partiye kayacak oylarla yapıyor. CHP ve MHP’den birer, HDP ve SP’den yarımşar puan oyun partiye kayabileceği hesabını yapan AKP yöneticileri, bu durumda 7 Haziran’da 258 milletvekili çıkaran partinin 15-20 milletvekili daha çıkarabileceğini düşünüyor. Ancak güvenoyu için gereken 276 milletvekili de “bıçak sırtında” görülüyor. AKP yöneticileri, “1 Kasım’da öngördüğümüz şekilde bir tablo çıkar, diğer partilerden 3 puan kadar bir oy kapabilirsek milletvekili sayımız 273’te de kalabilir 278’i de bulabilir” görüşünü dile getiriyor. AKP yönetimi, bu tablo nedeniyle çok az sayıda oyla bir milletvekilinin kaybedildiği illere yönelik olarak özel bir çalışma yapıyor. Bu illerde partinin sandık görevlilerinin çok daha dikkatli olmaları, parti teşkilatlarına da her kapıyı çalmaları, sürekli halkın içinde olmaları talimatı verildi.

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