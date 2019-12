Davutoğlu'na 'içeriden' eleştiri

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan'ın en yakınında çalışan danışmanları arasında yer alan, Başbakanlık'taki görevinden ayrıldıktan sonra Radikal gazetesinde köşe yazan ve Kanal 24'ü yönetmeye başlayan Akif Beki, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu sert ifadelerle eleştirdi.



Uranyum takası anlaşması için Davutoğlu'nun Tahran'da verdiği "sevinçli" poza tepki gösteren Beki, aynı fotoğrafta yer alan Erdoğan için herhangibir ifade kullanmadı.



Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CNNTürk'te Ayşenur Arslan'ın konuğu olduğu Medya Mahallesi programında, eski arkadaşı Beki'nin yazısının, "Başbakan'ın Davutoğlu'nun bazı tavırlarından rahatsız olduğu yolunda bir işaret sayılabileceği" görüşünü dile getirdi.



Akif Beki'nin Radikal'de "Davutoğlu'nun 'ben' idraki" başlığıyla yayımlanan (15 Haziran 2010) yazısı şöyle:







Davutoğlu'nun 'ben' idraki





Dışişleri Bakanı’nın diplomatik zafer hırsı üzerine konuşmanın vakti geldi.



El attığı her işi, illa büyük bir başarı hikayesine çevirmek zorunda.



Manşet atar gibi takdim ediyor dosyalarını.



Her vesileyi zorluyor, her fotoğrafta boy gösterme ihtiyacı hissediyor.



Sonuç; gösteri odaklı bir dış politika.



Stratejik derinlik, stratejik endama bırakıyor yerini.



Son örnek, Türk-Arap İş Forumu’ndan.



“Yakında Kudüs başkent olacak” demiş.



Ve hep birlikte gidip



Mescid-i Aksa’da namaz kılacağımızı söylemiş.



Arap dinleyicileri coşturmak için kafi.



Doğrusu, beni de heyecanlandırıyor bu sözler.



Ama çok sorunlu buluyorum.



Sözün kendisinde değil sorun, söyleyenin kimliğinde!



Ya o coşku ters dalgasını da üretirse...İkisi birlikte sel olup taşarsa...



Ya, ‘pan-İslamizm hortladı’ derlerse...





***





Dış politikanın popülizme tahammülü yoktur.



Kim ne veriyorsa, bir fazlasını veremezsiniz.



Her ‘one minute’ çıkışına ‘two minutes’ eklemek, her yangına benzin dökmek demektir.



Diplomatik başarı hırsı, bakarsınız diplomatik felakete sürüklemiş sizi.



Alın size bundan evvelki örnek;



El-Cezire televizyonunda bir Türkiye belgeseli yayınlanmış.



Sözümona, Türkiye’nin modern yüzünü tanıtacaklarmış.



Davutoğlu ve aile efradı görülmüş orada, bir de Pakistan’ı andıran arka sokak manzaraları.



Türkiye’yi, gerikalmış bir 3. dünya ülkesi şeklinde gösteren o belgeselin mesuliyetini bakalım kim üstlenecek?



Merak ediyorum; acaba dışişlerinde self-promosyon bütçesi mi var?



Masrafları hangi ödenekten ve ‘ben’ davası uğruna mı karşılandı?



İran’la uranyum takası anlaşması, aynı misal.



Davutoğlu’nun, imza törenindeki aşırı sevinç gösterisinin karşılığı, Güvenlik Konseyi’nde çekimser kalamamak oldu.



ABD ile ters düştük.



Bu işlerin hepsi, uhuletle suhuletle götürülemez miydi?



Yani şova dönüştürülmeden, yani fazla uçmadan, yani en son söylenecekler en başta sarf edilmeden, yani hayal ile vizyonu karıştırmadan...







***







Hakkını yemeyelim; hükümetin dış politikasını görülmemiş ölçüde başarılı buluyorum.



İran politikasını da, Filistin yaklaşımını da esasta destekleyenler arasındayım.



Gereksiz fazlalıklardan söz ediyorum.



İtirazım, fazladan söylenmiş sözlere, ayarı kaçmış kahramanlık hikayelerine, kıvamı tutturulamamış tavırlara...



Giderek kabaran ‘derin benlik’ idrakine...



‘Bir ben vardır bende, benden içeru’ edasına...





***





Davutoğlu’nun ‘stratejik derinlik’ öğretisi kadar revaçta bir çalışması daha var.



Başlığı, ‘Medeniyetlerin ben idraki.’



Tavsiye ederim, muhakkak temin edip okuyun.



Medeniyetlerin ‘ben’ idraklerini mukayeseli olarak tahlile tabi tutuyor.



Çok aydınlatıcı, istifade edeceksiniz.



Ben okudum şahsen ve işte çıkardığım netice; Medeniyetleri bilmem ama, Ahmet Davutoğlu’nun ‘ben’ idrakinde sorun görüyorum.



Gösteri merakı baldan tatlıdır nefse, anlarım.



Fakat derler ki, balın bile fazlası zehir...



‘Ben’ idrakindeki en ufak bir maraza, çok gaileler açar başa.



Davutoğlu’nun birikimini ve Türk dış siyasetine katkısını önemsiyorum elbette.



Lakin dost acı söyler.



Övgülerin çoğaldığı bir zamanda, acizane hatırlatmak geldi içimden.