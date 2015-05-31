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Yaşam

'Davutoğlu'na başbakanlık Hz. Muhammed tarafından verildi!'

AKP'nin Yenikapı mitinginde bir vatandaştan tartışılacak sözler...

31 Mayıs 2015 11:07

AKP'nin İstanbul Yenikapı'daki mitinginde mikrofonu eline alan bir vatandaşın ettiği 'dua' esnasında sarfettiği ifade ve ithamlar tartışmaya yol açtı. Kabe'de ders yaparken Ahmet Davutoğlu'nun, Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine göründüğünü ileri süren kişi, söylediklerine amin diyen kalabalığa, Davutoğlu'na başbakanlığın Hz. Muhammed tarafından verildiğini iddi etti.

Daha başbakan olmadan Davutoğlu'nu Kabe'de gördüğünü ve göğsünün sol tarafında kodu, sağ tarafında ise "Başbakan" yazdığını gördüğünü öne süren kişi, AKP taraftarları olmayanlar ile CHP ve HDP seçmenlerinin imanından şüphe ettiklerini söyledi. Aynı kişi, Saadet ve MHP'ye ise doğru yolu bulmaları çağrısı yaptı.

 

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