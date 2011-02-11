-DAVUTOĞLU: MISIR HALKI İÇİN HAYIRLI OLSUN ANKARA (A.A) - 11.02.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in görevinden istifasının ardından Mısır halkının taleplerini karşılayacak bir sistemin çıkmasını ümit ettiğini bildirdi. Davutoğlu Twitter'dan yayınladığı mesajında, "Mısır halkı için hayırlı olsun. Mısır halkı uzun soluklu bir eylemle isteğini ortaya koymuştu" dedi. "Şimdi ümit ederiz ki Mısır halkının taleplerini karşılayacak bir sistem ortaya çıkar" diyen Davutoğlu, güçlü bir devlet olan Mısır'ın devlet kurumlarının sürekliliğinin önemine dikkat çekti.