Davutoğlu'dan Ermeni tasarısı yorumu

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin 4 Mart tarihli gündemindeki 1915 olaylarına ilişkin tasarıyla ilgili olarak, "Ümit ediyoruz ki yarın bu tasarı komiteden geçmez" diye konuştu.



Davutoğlu, basın mensuplarının söz konusu tasarının geçmesi durumunda Türkiye'nin tavrının ne olacağına ilişkin sorusu üzerine, ABD'de Türkiye'den çeşitli heyetlerin bulunduğunu anımsatarak, bu heyetlerin yoğun temaslar yaptığını ve Türkiye'nin görüşlerini ilgili taraflara aktardıklarını belirtti.



Kendisinin de muhataplarıyla temas halinde olduğunu ifade eden Davutoğlu, "Ümit ediyoruz ki yarın bu tasarı komiteden geçmez. ABD yönetiminin gerekli mesajı vermesini bekliyoruz. Geçmesi durumunda, bunun kongrede oylanmaması için çaba göstermesi lazım. Dünya ve bölgesel barışa bu kadar katkı yapan bir ülkeyi rahatsız edecek bir karar almak, hiçbir akıl ve mantıkla bağdaşır bir tutum değildir. Bunu herkesin bilmesi ve göz önüne alması lazım. Ümit ediyoruz ki komite üyeleri böyle bir hataya düşmez" dedi.



'Beklediğimiz ve istediğimiz malum'



ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile temasının olup olmadığının sorulması üzerine, sürekli temas halinde olduklarını belirterek, ABD yönetiminin Türkiye'nin tutumunu çok iyi bildiğini ifade etti. Bu konuda yeterli bilgiye sahip olmayan kimsenin bulunmadığını söyleyen Davutoğlu, "Ne beklediğimiz, ne istediğimiz malum" diye konuştu.



Tasarıyı oylayacak kongre üyelerinin öncelikle Türkiye-ABD ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin geleceğini düşünerek karar vermesi gerektiğini söyleyen Davutoğlu, kısır siyasi gerekçelerle oy vermenin sadece Türkiye'ye değil, bu ilişkilere de zarar vereceğini belirtti. Bu konulara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Davutoğlu, kimsenin bu ilişkileri test etmeye çalışmaması gerektiğini kaydetti.



Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecine de değinen Davutoğlu, iki ülkenin şu anda tarihinin en kapsamlı işbirliği dönemini yaşadığını belirterek, pek çok platformda çok yönlü ilişkilerin bulunduğunu söyledi.



'Türkiye'ye baskı yapmaya çalışmak, Türkiye'yi tanımamak demektir'



Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde son bir yıl içinde tarihte görülebilecek en iyi düzeye gelindiğini belirten Davutoğlu, karşılıklı protokollerin imzalandığını, her iki ülkenin bu çerçevede zorlukları olduğunu, ancak bu zorlukların bilindiğini kaydetti.



Ermenistan Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu kararın maalesef protokollerin ruhu ve lafzına aykırı düştüğünü belirten Davutoğlu, böyle bir ortamda ortada hiçbir gerekçe yokken, böyle bir yasa tasarısının sunulmuş olmasının ne siyasi ne de etik olarak makul olduğunu söyledi.



Davutoğlu, bu derece yoğun işbirliğinin olduğu bir dönemde, bunu, işbirliğine zarar verici bir girişim olarak değerlendirdiklerini ifade ederek, "Türkiye üzerinde baskı yapmaya çalışmak, Türkiye'yi tanımamak demektir" diye konuştu.