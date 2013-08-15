Davutoğlu'dan El Nusra cevabı

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, ABD tarafından 'terörist bir örgüt' olarak tanınan El Nusra'ya mensup kaç kişinin Türkiye'de bulunduğuna ilişkin soru önergesini yanıtladı.

Davutoğlu, Türkiye'nin, Suriye'deki krizin halkın meşru beklentileri doğrultusunda en kısa sürede çözümlenmesini, demokratik hukukun üstünlüğünün egemen olduğu ve insan haklarına saygılı, halkın özgür iradesiyle yöneticilerini seçebileceği yeni bir Suriye kurulmasını arzu ettiğini belirtti.

El Nusra terör listesinde

"El Nusra adlı aşırıcılık yanlısı grup, El Kaide ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 2012 yılı Aralık ayında ABD terör örgütleri listesine dahil edilmiştir" ifadesini kullanan Davutoğlu, ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde faliyet gösteren El Kaide Yaptırımlar Komitesi tarafından 30 Mayıs 2013 tarihinde "Irak'taki El Kaide" ile bağlantısı olduğu için El Kaide Yaptırımlar Listesi'ne eklendiğini bildirdi.

Suriyeli olmayan mülteciler

Davutoğlu, Oran'ın, 2012 yılı Mart ayından bu tarihe kadar Suriye, Tunus, Libya, Fas, Cezayir, Afganistan, Suudi Arabistan, Yemen, Ürdün, Mısır, Sudan, Irak, Tunus, Somali, BAE, Katar veya Bahreyn vatandaşı kaç kişinin Türkiye'ye giriş yaptığı ve bu şahıslarda kesici, delici, yaralayıcı, ateşli herhangi bir silah bulunup bulunmadığı yönündeki başka bir soru önergesine verdiği yanıtta da, Suriye'deki çatışma ortamından Suriyeliler kadar bu ülkedeki mukim diğer ülke vatandaşlarının da etkilediğine dikkati çekti.

Bu kişilerin Suriyelilerle birlikte ülkedeki şiddetten kaçmak amacıyla Türkiye dahil komşu ülkelere sığındığını ifade eden Davutoğlu, "Dolayısıyla ülkemize Suriye'deki çatışmalardan kaçan diğer ülkelerin vatandaşlarının da gelmesi doğaldır. Bu şahıslar kendi ülkelerine gönderilmektedir. Sınır geçişlerinin güvenliği kolluk kuvvetlerimiz tarafından sağlanmakta olup Suriye'de en kısa sürede barışın hakim olması ana temenimizdir" dedi.

Davutoğlu, hem iç hem dış kaynaklı terörizmin hedefi konumunda olan Türkiye'nin gerekçesi ve amacı ne olursa olsun terörün her çeşidine karşı olduğunu ve bu doğrultuda gerekli mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.