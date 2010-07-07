-DAVUTOĞLU'DAN "KAK" AÇIKLAMASI TBMM (A.A) - 07.07.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin lideri Mesut Barzani'ye Kürtçe ''Sayın'' anlamına gelen ''Kak'' diye hitap etmesini, ''köklü aile geleneğinin bir parçası olarak'' açıkladı. TBMM Genel Kurulunda, Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı'nın görüşmeleri devam ediyor. Verdiği değişiklik önergesi hakkında konuşan MHP Adana Milletvekili Yılmaz Tankut, Davutoğlu'na, ''Mesut Barzani'ye, kırmızı halılarda karşılaşma sırasında 'Kak Mesut' yani Mesut Ağabey diye hitap ettiniz mi?'' sorusunu yöneltti. Soruları yanıtlamak üzere söz alan Davutoğlu, Toroslorda, 350 yıllık bir aile, misafir geleneğine sahip Türkmen ailesine mensup olduğunu ifade ederek, ''Bizim için misafir azizdir. Misafirimize kelam ile de ikram ile de ihtiram gösteririz'' dedi. ''Kak'' ifadesinin Kürtçe, ''sayın'' anlamına geldiğini belirten Davutoğlu, misafiri olan Mesut Barzani'nin, Türkiye'deki vatandaşların bir kısmının da kullandığı Kürtçe'yi kullandığını anımsattı. Misafiri Çinli, Hintli olsaydı o dillerde ''sayın'' diye hitap edeceğini belirten Davutoğlu, ''Kürt misafirim varsa da Kürtçe 'sayın' demeyi, köklü aile geleneğimin bir parçası olarak görürüm'' görüşünü dile getirdi. Davutoğlu, ''herhangi bir dili daha aşağı görmenin mümkün olmadığını'' dile getirerek, geleneklerinde, Yörük aşiretlerini ağırlarken, birbiriyle ihtilaflı olanların, misafirhaneye geldiklerinde bu ihtilafın sona erdiğini vurguladı. ''Misafir bizim için azizdir'' diyen Davutoğlu, şöyle konuştu: ''PKK terör örgütüne karşı yapması gereken mücadeleyle ilgili gerekli şeyler söylendi mi derseniz, en net ifadelerle söylenmiştir. Bu konuda taviz vermeyiz. İhtiramda da bize saygıda da taviz vermeyiz. Hem saygı gösteririz, hem saygı bekleriz. Barzani'ye en net ifadelerde bu açıklanmıştır. Kim olursa olsun misafire ihtimam, bizim, sizin törenizin bir geleneğidir. Ya çağırmazsınız ya çağırırsanız ihtiram gösterirsiniz. Teröre karşı mücadelede gerekli her şeyi, kapalı kapılar ardında da açıkta da söylemişimdir, söylerim de... Asırlarca biz bir arada yaşadık, kuzey Irak ile de Irak'ın bütünüyle de... Bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz ama aramızdaki fitneye karşı, onlardan gerekli müdahaleyi beklemek hakkımızdır. Bu konuda da her türlü uyarıyı kendilerine yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.''