-DAVUTOĞLU'DAN 2023 İÇİN ÖNEMLİ HEDEF İSTANBUL (A.A) - 14.05.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, yeni bir zihniyet inşa edeceklerini, bu zihniyette öz güveni yüksek bir nesil istediklerini belirterek, "2023 hedeflerini koyarken, bu yeni gençliğin, bu yeni devletin ayak seslerini tarihte daha kuvvetli duyar gibiyiz" dedi. AK Parti İstanbul İl Gençlik Kollarının siyaset alanında eğitim aldıkları "gençAKademİSTanbul"un "Yükselen Güç Türkiye: 2023 Türkiye'sinin Dünyadaki Yeri" konulu final dersi, Davutoğlu'nun da katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde yapıldı. Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, üniversite yıllarındaki en büyük hayalini, "gelecek nesillere örnek teşkil etmek ve üniversitede hoca olmak" şeklinde açıklayarak, gençlerle beraber olmanın geleceği inşa etmek anlamına geldiğini söyledi. Bir gazetecinin kendisine, akademisyen olmakla siyasetçi olmak arasındaki farkı sorduğunu aktaran Davutoğlu, "Kendisine hiçbir fark olmadığını söyledim. Çünkü bunlar bizim tarih boyunca taşıdığımız büyük iddianın farklı alanlarıdır ama akademik hayat, bir fidanlık gibi geleceği inşa etmek için gençlerle birlikte yürümektir. Siyaset ise halkın arasında eşit ağaçlar olarak ormanın içinde kendi tarihdaşlarıyla, vatandaşlarıyla, gönüldaşlarıyla buluşmaktır" şeklinde konuştu. -"TARİH HER NESİLE YENİ SORUMLULUKLAR YÜKLER"- Tarihin, her nesil üzerine yeni sorumluluklar yüklediğini dile getiren Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "20. yüzyılın üç neslinin serüvenini sizlerle paylaşmak istiyorum. 20. yüzyıl bu topraklarda üç nesil gördü. Birinci nesil, Yemen'den, Trablusgarp'tan Balkanlar'a kadar büyük bir coğrafyada direniş gösterdi. Bu nesil, geleceğe onurlu bir medeniyet bırakmak için her şeyini, ailesini feda etti. Bu nedenle yurt dışında nereye gitsem şehitlerimizi ziyaret ederim. O nesil güçlü bir direniş neslidir. Sonra ikinci nesil geldi. Bütün bu imparatorluk üzerinde coğrafyamızın küçüldüğü, sınırlarımızın geriye çekildiği bir alanda yeni bir devlet inşa ettiler. Cumhuriyeti ilan ettiler, kıt kaynak içinde bu devleti inşa ettiler. Ekonomik alanda çok büyük zorluklar çektiler. İkinci Dünya Savaşı'nı yaşadılar ve kültürel anlamda da sorunlar yaşadılar. Tek parti döneminin zorluklarını da göğüslediler ve tek bir ideal uğruna yürüdüler. Genç nesillerin önünü açmaya çalıştılar. Onlar, dedelerinin yürüdüğü coğrafyada tekrar yürüyecek bir gençlik görmek istediler. Sonra bizim nesil geldi. 50'li yıllarda doğan nesil -ki ben de bu neslin içindeyim- üç askeri ihtilal, başbakanın asıldığını, kardeşin kardeşi öldürdüğü 70'li yılları, 12 Eylül'ü ve 28 Şubat'ı gördü ama bu nesil büyük hedefler belirledi. Bunlardan biri yeni bir zihniyetin inşasıdır. İstedik ki gelecek nesillere daha özgür bir ülke bırakalım. Yine bizim nesil, geri kalmışlığın nedenini araştırdı. Öyle bir ülke hayal ettik ki o ülkenin liderleri konuştuğu zaman dünya dinlesin istedik. Her alanda bunun mücadelesini verdik. Hamd olsun ki bugün böyle bir ülkenin işaretleri verilmeye başladı." -YENİ BİR TÜRKİYE...- Davutoğlu, son 8 yılda AK Parti kadroları bünyesinde yeni bir Türkiye inşa edilmeye başladığını ifade ederek, Türkiye'nin büyük restorasyon yaşadığını, yeni nesillere bıraktıkları ülkenin liderleri konuştuğunda, sadece onların sözünün dinlenmesini istediklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, gençlerin hayallerini kıracak kişiler olacağını vurgulayarak, "Sizlere diyecekler ki 'iyi bir meslek sahibi olun, iyi maaşlar alacak işler edinin'. Arkadaşlar, bu konular gençliğin yapısına aykırıdır. Sizin hayalleriniz, rüyalarınız ve idealleriniz olmalı. Hiçbir zaman bu ideallerden vazgeçmeyin. İddialı ve öz güvenli olun. Yeni bir zihniyet inşa edeceğiz. Bu zihniyette öz güveni yüksek bir nesil istiyoruz. 2023 hedeflerini koyarken, bu yeni gençliğin, bu yeni devletin ayak seslerini tarihte daha kuvvetli duyar gibiyiz" diye konuştu. -"BU MİLLETİ HİÇ KİMSE BÖLEMEZ" Davutoğlu, Türkiye'deki insanların, kendi ülkelerinin kaderlerini tayin ederken, bütünüyle özgür bir düşünce içinde, kardeşçe geleceğe hazırlanmalarını istediklerini kaydetti. Davutoğlu, Türkiye'yi şu veya bu anlayışla bölmek isteyenlere karşı yeni nesillere düşen görevin, geçmiş nesillerin verdiği mücadele ruhunu egemen kılmak olduğunu vurguladı. Gençlerin, herkesin kendini güvende ve özgür hissettiği yeni ve güçlü bir ülkenin nesli olacağını aktaran Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlarca yüz yıldan beri bir arada yaşayan bu milleti hiç kimse bölemez. Bu gençliğin geleceğe yürüyüşüne de kimse engel olamayacaktır. Bunun için 'yeni bir anayasa' diyoruz. Bu milletin özgür oylarıyla seçtiği milletvekillerinin yapacağı yeni bir anayasa. Bu anayasa özgürlükleri kısıtlamasın, bu toplumun ideallerini yansıtsın istiyoruz. İnşallah Türkiye, 12 Haziran'dan sonra siyasi anlamda yeni bir iklime kavuşacak ve yeni bir Anayasa ile tanışacak. Bütün idealimiz, hedefimiz budur. Son 8 yıl içinde başarılan mucizenin nedeni, milletle devletin ortak bir noktada buluşmasıdır. Bunu başka bir yerde aramayın. Bizim öyle bir hazinemiz var ki hiçbir kaynak bununla karşılaştırılamaz. Bu hazine, bu millettir." BM En Az Gelişmiş Ülkeler Zirvesi'nin Türkiye'de yapıldığını hatırlatan Davutoğlu, katılımcılara tek bir mesaj verdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu: "Onlara dedik ki 'dünyada yeni bir düzen kurulsun istiyoruz. Bu ekonomik düzende adalet, eşitlik olsun, dünyada az gelişmiş ülke olmasın'. Bu mesaj da İstanbul'dan çıkardı. Çünkü eşitliğin, adaletin merkezi bu şehirdir. Afrika'dan, Asya'dan gelen dışişleri bakanları, bu ülkeye hayran kaldılar, 'gelin Asya'ya, Afrika'ya sahip çıkın, çünkü siz sömürgeci değilsiniz' dediler. 2001'de ekonomik kriz olduğunda Türkiye IMF'den kredi almaya çalışırken, bir asır geçmedi, sadece 10 yıl sonra Türkiye en az gelişmiş ülkelere şefkat elini uzatabilen güçlü bir ekonomiye sahip oldu. Bu ne suretle oldu. Çünkü yolsuzlukların kapısı kapandı. Bütün ülke imkanları ve kaynakları harekete geçirildi. Bunlar başta Başbakanımız olmak üzere bütün bakanlarımız ve AK Parti kadrolarıyla gerçekleşti. Bugün bunu takdir etmeyenler var. Gelecekte tarih kitapları 10 yıl içinde nasıl büyük bir Türkiye mucizesi gerçekleştiğini yazacak." -"İSTİYORUZ Kİ BÜTÜN BU TARİHDAŞLARIMIZLA BULUŞALIM"- Dış politika alanında "tarihdaş" kavramını ön plana çıkardıklarını vurgulayan Davutoğlu, "Bugün Balkanlar'a, Kafkasya'ya, Ortadoğu'ya, Afrika'ya gidin, bir tarihdaşınızla karşılaşırsınız. Bu topraklarda yaşayanlar, İstanbul'a, Türkiye'ye acziyeti yakıştırmıyorlar. İstiyoruz ki bütün bu tarihdaşlarımızla buluşalım. İstiyoruz ki nerede bir zulüm varsa sesini yükselten ilk ülke olalım. Bunu adım adım gerçekleştireceğiz. 2014'te bütün Ortadoğu, Kuzey Afrika coğrafyasıyla tekrar buluşacağız ve kaynaşacağız. Türkiye tekrar tarihdaşlarıyla buluşacak. Aynı şey 2012'de Balkanlar'da olsun istiyoruz" diye konuştu. Davutoğlu, 2023'te bütün komşularıyla entegre olmuş, barış, istikrar, özgürlük ve adaletin temsilcisi bir ülke olmayı arzuladıklarını belirterek, yeni neslin bu ideali devam ettirmesi gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, bu hedeflerin, güçlü bir siyaset ve güçlü bir ekonomiyle yapılacağını anlattı. Gençlerden, geleceğe psikolojik olarak hazırlanmalarını isteyen Davutoğlu, "Sizin Türkiye'niz, dedelerimizinkinden geniş bir coğrafyaya sesini duyursun. Siz, sizden sonraki nesle etkisini çok daha geniş bir alanda hissettiren bir ülke bırakacaksınız. Bu nedenle öz güveniniz yüksek olacak. Bizim politikalarımıza 'hayal' diyenler, size de aynı şeyi söyleyecekler. 'Türkiye bu kaynağa sahip mi?' diyecekler. Siz de 'evet, sahip' diyeceksiniz. Heyecanınızı kırmak isteyenlere gür bir sesle haykıracaksınız. Bu nedenle sloganımızı, 'İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün' olarak belirledik."