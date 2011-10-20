-Davutoğlu Zebari ve Clinton ile görüştü ANKARA (A.A) - 19.10.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ile görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Zebari'yi arayan Davutoğlu Hakkari'deki son terör saldırısını gündeme getirdi. Zebari, kabul edilemez olduğunu belirttiği saldırıları kınadı. Davutoğlu da terörizmle mücadelenin her hal ve durumda kararlılıkla süreceğini ifade ederek, ''Kınama değil, eylem ve somut adım vakti'' dedi. -Clinton ile görüşme Bakan Davutoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile de görüştü. Davutoğlu'nu telefonla arayan Clinton, Hakkari'deki terör saldırısı nedeniyle taziyelerini ileterek, saldırıları kınadı. Clinton ayrıca, Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını belirtti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede ABD Başkanı Barack Obama ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan arasında BM Genel Kurulu sırasında yapılan görüşmede kararlaştırılan somut adımlara ilişkin çalışmalar da gözden geçirildi. Bu çerçevede terör örgütü PKK'nın kuzey Irak'taki varlığının sona erdirilmesine ilişkin ikili ve çok taraflı düzeyde iki ülke yetkilileri arasındaki çalışmaların hızlandırılması kararlaştırıldı. BM Genel Kurulu oturumları sırasında iki ülkenin eş başkanlığında başlatılmış olan, ''Terörizmle Mücadele Küresel Forumu'' çerçevesinde de PKK terör örgütüne yönelik çalışmalar yapılması üzerinde de mutabakata varıldı.