T24 LogoT24 Logo
Dünya

Davutoğlu Zebari ve Clinton ile görüştü ANKARA (A.A)

20 Ekim 2011 00:25

-Davutoğlu Zebari ve Clinton ile görüştü ANKARA (A.A) - 19.10.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ile görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Zebari'yi arayan Davutoğlu Hakkari'deki son terör saldırısını gündeme getirdi. Zebari, kabul edilemez olduğunu belirttiği saldırıları kınadı. Davutoğlu da terörizmle mücadelenin her hal ve durumda kararlılıkla süreceğini ifade ederek, ''Kınama değil, eylem ve somut adım vakti'' dedi. -Clinton ile görüşme Bakan Davutoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile de görüştü. Davutoğlu'nu telefonla arayan Clinton, Hakkari'deki terör saldırısı nedeniyle taziyelerini ileterek, saldırıları kınadı. Clinton ayrıca, Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını belirtti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede ABD Başkanı Barack Obama ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan arasında BM Genel Kurulu sırasında yapılan görüşmede kararlaştırılan somut adımlara ilişkin çalışmalar da gözden geçirildi. Bu çerçevede terör örgütü PKK'nın kuzey Irak'taki varlığının sona erdirilmesine ilişkin ikili ve çok taraflı düzeyde iki ülke yetkilileri arasındaki çalışmaların hızlandırılması kararlaştırıldı. BM Genel Kurulu oturumları sırasında iki ülkenin eş başkanlığında başlatılmış olan, ''Terörizmle Mücadele Küresel Forumu'' çerçevesinde de PKK terör örgütüne yönelik çalışmalar yapılması üzerinde de mutabakata varıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24