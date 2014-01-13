Davutoğlu: Yürütme hesap verebilir olmalıdır



6. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, AKP'nin 10 yıldır şeffaf bir yönetim sergilediğini söyleyerek "Her bir vatandaş hesap verebilir konumdadır. Yürütme hesap verebilir olmalıdır. Demokrasi bunu gerektirir" dedi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 6'ncısı düzenlenen Büyükelçiler Konfrensı'nın açılışında konuştu.

İktidara geldikleri günden bu yana yasaklara karşı büyük bir mücadele verdiklerini söyleyen Ahmet Davutoğlu, "Hiçbir yasak bireylerin tercihlerinin önüne geçmemeli. 10 yıldır yasaklara karşı olağanüstü bir mücadele verdik. 10 yılda Türkiye'nin geriye gittiğini savunacak tek bir objektif kriter olamaz" şeklinde konuştu.

10 yıldır şeffaf bir yönetim sergilediklerini ifade eden Davutoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Demokrasinin ahlaki temeli hesap verilebilirliktir, şeffaflıktır. Her bir vatandaş her bir birey hesap verebilir konumdadır. Yolszuluklara karşı temel ilke edinen hükümetimizin temelinde de bu vardır. Herkes için eşit ölçüde şeffaflık ilkesi bir zarurettir. Güç demek ahlaki sorumluluk demektir. Türkiye 10 yıl içinde açık ve şeffaf bir yönetim sergiledi. Eğer bir güç milletin denetiminde ve milletten kaynaklanmışsa meşrudur"

Davutoğlu, "Güçler ayrılığı prensibi doğru tanımlanmalı. Yasam yürütme yargı arasındaki ilişkiler doğru tanımlanmak zorundadır. Dinamik ekonomi ancak yürütmede etkin olunduğunda var olur. Ekonomi büyüdüyse yürütme etkinliğinin payı büyük. Bugün eğer vesayetin sonuna gelinebilmeşse bu güçlü demokrasinin eseridir. Yürütmenin her an hesap verilebilir olması lazım, hesap vermekten kaçınmaması lazım. Kaçınırsa demokrasiye aykırı bir tutum içindedir. 10 yıldır hesap vermekten hiç kaçınmadık. Görünmez koalisyonlar ya da şu veya bu şekilde sürecek vesayet anlayışı, yürütme etkinliğini yok eder" dedi.