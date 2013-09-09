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Politika

Davutoğlu: Yunanlı yetkililerin beyanlarının bağlayıcılığı yok

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ege'de 'Münhasır Ekonomik Bölge' ilanıyla ilgili Yunanistan’ın deniz yetki alanları ve adalara tam yetki verilmesine ilişkin açıklamalarının yakından takip edildiğini söyledi

09 Eylül 2013 18:27

Dışişleri  Bakanı Ahmet Davutoğlu, CHP Antalya Milletvekili Av.Gürkut Acar’ın, Ege’de 'Münhasır Ekonomik Bölge' ilan edebileceklerine ilişkin açıklamalarıyla ilgili sorusuna, “Yunanlı yetkililerin beyanlarının ülkemiz bakımından bağlayıcılığı yoktur” yanıtı verdi.

Davutoğlu, Yunanistan’ın  deniz yetki alanları ve adalara tam yetki verilmesine ilişkin açıklamalarının yakından takip edildiğini, Türkiye ile Yunanistan arasında kıta sahanlığı sınırlaması yapılmadığını, bu kapsamda da adaların kıta sahanlığının kabul edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını  söyledi. 

Ege Denizi’nde MEB ve diğer deniz yetki alanları sınırlandırması yapılmadığını ifade eden Davutoğlu, "Bunun için iki ülke arasında bir anlaşma akdedilmesi gerekmektedir. Ülkemizin anlayışı ve uluslararası hukukun gereği MEB ilanı gibi konularda tek taraflı adım atılmaması, bu tür konulardaki itilafların anlaşma yoluyla çözülmesi yönündedir. Ülkemizin deniz yetki alanlarında herhangi bir hak kaybı söz konusu değildir” dedi.
 

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