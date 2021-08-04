Davutoğlu: Yazlık Saray'ın maliyetine 15 yangın uçağı alınırdı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un orman yangınları için yapılan uluslararası yardım çağrılarına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi. Davutoğlu, “Zaaf, var olan uçakları bakımsız bırakıp, Türkiye’yi bu yardıma muhtaç etmektir. Yazıklar olsun, tanıyamıyorum. Kabul edilebilir, anlaşılabilir, izah edilebilir hiçbir tarafı yok” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Kriz Merkezi kur, başında otur" diye seslenen Davutoğlu, "Yazlık Saray'ın 640 milyon Türk lirası, bir yangın uçağının maliyeti 43 milyon Türk lirası. 15 uçak alınırdı" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Yönetim Kurulu toplantısında konuştu. ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Davutoğlu’nun gündeminde, orman yangınları vardı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi eleştiren Davutoğlu, "Bu çapta bir yangın yerel yönetimlere devredilemez, bırakılamaz. Normalde krizi yönetecek bakan kimse gelir, bir tarafa kendi bürokratlarını, diğer tarafına yerel yönetimleri alır, birlikte yönetirler. Hatta bunun simülasyonlarını birlikte yaparlar. Yani Antalya’nın şansızlığı iktidar partisinden değil de diğer muhalefet partisinden bir belediye başkanı olması mı? Böyle bir şey olur mu? Orman Bakanı kendi hatalarını görmeyip yerel yönetimlere yükleniyor. Yerel yönetimlerin performansını ayrıca değerlendirirsiniz ama sizin göreviniz, 21 ile yayılmışsa bu yerel yönetimlerin bir kısmı şu partidendir bir kısmı bu partiden. Bir kere merkezi olarak bütün bu krizi yönetecek bir yapının oluşması lazım. Kriz öncesi hiçbir hazırlık yapılmadığı anlaşılıyor. Allah muhafaza benzer bir tabloyla büyük bir deprem ile karşılaşırsak bu kriz yönetimiyle birçok büyük yıkımlarla karşılaşırız" dedi.

"Hava aracı yok, Cumhurbaşkanı helikopterle denetim yapıyor"

"Krizin birinci yönetim makamı Cumhurbaşkanı’nın kendisidir" diyen Davutoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Ekibini toplar ve bir kişiyi görevlendirir net olarak. Kimse ondan sonra Cumhurbaşkanı’nın talimatı için veya herhangi bir müdahalesi için beklemez. Hava aracı yok, Cumhurbaşkanı havadan helikopterle denetim yapıyor. Olmaz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay. AFAD Eski Başkanı. Benim başbakanlığımda AFAD Başkanıydı. Kendisine söyledim, ‘Hangi krizi böyle yönettiniz?’ Kriz başladığı anda krizin bütün olumlu olumsuz sonuçlarını görecek bir masa olması lazım. Ve kesinlikle halkı paniğe sevk etmemek lazım ama halk şunu hissetmeli; ‘benim devletim burada ve müdahil oluyor.’ Vatandaş devleti görmediği zaman -işte dün resimleri görmüşsünüzdür, sosyal medyada da yansıdı- yolda vatandaş pompalı tüfekle yol kontrolü yapıyor. Peki birini tehlikeli gördü ve vurdu. Öbürü köyüne gitmek istiyor. Kim durdurur bunu? Dikkatli bir dil kullanmak lazım.”

"Zaaf, uçakları bakımsız bırakıp, Türkiye'yi yardıma muhtaç etmektir"

Yardım çağrılarıyla ilgili tartışmaya da değinen Davutoğlu, şunları söyledi:

"Günlerdir Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi’nden ya da başka kaynaklardan ‘Türkiye’nin yardıma ihtiyacı yok, Türkiye güçlüdür.’ Sen güçlü olduğunu gösterirsen bunu söylemene gerek yok. Eğer güçsüz olduğun ortaya çıkarsa her gün bin kere 'güçlüyüm' desen kimse inanmaz. Bakıyorsunuz birisi ‘Hiç yardıma ihtiyacımız yok’ diyor, aynı şey için diğeri ‘Yardım talep ettik’ diyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi’nin başındaki ‘Bizim yardıma ihtiyacımız yok, Türkiye yardım talep etmiyor’ dediği anda, Avrupa Birliği’nden açıklama geliyor; ‘Türkiye’nin talebi üzerine 3 uçak gönderiyoruz’ diye. Rezil olmayın. Bu bir zaaf da değildir. Zaaf, var olan uçakları bakımsız bırakıp, Türkiye’yi bu yardıma muhtaç etmektir. Yazıklar olsun, tanıyamıyorum. Kabul edilebilir, anlaşılabilir, izah edilebilir hiçbir tarafı yok."

"Yazlık Saray'ın maliyeti 640 milyon TL, bir yangın uçağının maliyeti 43 milyon TL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Davutoğlu, "Orada gördüğüm tablo benim tanıdığım, bildiğim Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurumları değil. Orada gördüğüm tablo, Türkiye’nin kudreti değil. Bugün eğer bu ülkeyi bu duruma düşürmüş ve vatandaşın devlete karşı olan güvenini sarsmışlarsa bunun birinci sorumlusu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bütün yetkileri elinde tutan, toplayan zihniyet ve onun takipçisi olan vazifesini yapmaktan korkan bir bürokratik kadrodur. Yetkiler tek elde toplanmışsa o zaman o tekelden hesap sorulur önce. O tekelinde çıkıp halka konuşması gerekir. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum. Bizzat bir krizi masası kur. Başında otur. Yardımcın Türkiye’de AFAD’ın uzun dönem krizlerini yönetmiş biri, o da otursun. Önce bir hesap sor bakalım bu alanda bulunmuş olanlara. ‘Neden bizim uçaklarımız yok envanterde’ diye? Neden bakım yaptırmadınız, neden satın almadınız diye? Yazlık Saray'ın 640 milyon Türk lirası, bir yangın uçağının maliyeti 43 milyon Türk lirası. 15 uçak alınırdı. Cumhurbaşkanlığı filosundaki uçakların toplam değeri 1 milyar 100 milyon civarında. Onunla da 150’ye yakın uçak alınırdı. İnsaf" diye konuştu.

"Neyi var o halkın ki senin kredini alacak"

AKP Antalya Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren'in “Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız için TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli, istedikleri şekilde evler yapılacak. Evi eski olan vatandaşlar, ‘keşke bizim de evimiz yansaydı’ diyecekler” sözlerine de tepki gösteren Davutoğlu, "Neyi var o halkın ki senin kredini alacak da geri ödeyecek. Varsa en kabadayısı, 100 civarında sürüsü vardır. Yaylada onu otlatır. Sütüyle, etiyle yıllık geçimini temin eder" dedi.