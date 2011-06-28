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DAVUTOĞLU WESTERWELLE İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A)

28 Haziran 2011 02:09

-DAVUTOĞLU WESTERWELLE İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 27.06.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle ile telefonla görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Westerwelle'nin araması üzerine gerçekleşen görüşmede Davutoğlu, mevkidaşıyla Suriye ve Libya'daki gelişmeler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. Davutoğlu ayrıca, Dışişleri Bakanlığı konutunda, Türkiye'de görev süresi dolan Tunus'un Ankara Büyükelçisi Gley El Hadj'ı kabul etti.

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